تنسيق الجامعات 2023.. تعرف على برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية بحلوان الأهلية

تنسيق الجامعات 2023.. طرحت جامعة حلوان الأهلية برنامج هندسة الالكترونيات التطبيقية، موضحة أن الالكترونيات الحديثة وتطبيقياتها دخلت في عصرنا الحالي جميع مجالات الحياة المدنية، واصبحت جزءا لا يتجزأ من تعاملاتنا اليومية وتفاعلنا مع محيطنا بشكل أو بآخر.

برنامج هندسة الالكترونيات التطبيقية

تنسيق الجامعات 2023.. وأعلنت جامعة حلوان الأهلية، إن هذا التطور والتحول الكبير في طبيعة حياتنا اليومية وتنامي عدد الأجهزة الالكترونية التي نستخدمها كل يوم يجعل من هذه الاجهزة حاجة اساسية لتطورنا كافراد وكمجتمع. ولهذا برنامج هندسة الالكترونيات التطبيقية يخلق كوادر وطاقات جديدة مؤهلة عمليا و نظريا للتعامل مع تكنولوجيا الالكترونيات الحديثة والتي اصبحت ثورة الاتصالات والكمبيوتر ونظم التحكم الرقمي من أهم معالمها.

لماذا برنامج هندسة الالكترونيات التطبيقية؟

تنسيق الجامعات 2023.. وأشارت جامعة حلوان الأهلية، أن برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية يقوم بإعداد خريجين مزودين بالعلوم والمعارف والخبرات العملية التي تحتاجها الصناعة وإعداد الخريج ليصبح جاهزا لتصميم وبناء نظم إلكترونية ذات تقنيات عالية.

تنسيق الجامعات 2023.. وقالت جامعة حلوان الأهلية، أن البرنامج سوف يمد الدارسين بالخبرات العلمية والعملية التي تؤهله للمشاركة في تصميم أجهزة إلكترونية مثل مركبات محكومة عن بعد،طائرات بدون طيار، أقمار صناعية، أجهزة طبية، نظم ملاحة جوية ومائية وأرضية.

تنسيق الجامعات 2023.. والبرنامج أيضا سوف يمد الدارس بالمهارات البحثية والكتابة الآكاديمية وعلى ذلك يكون الخريج لديه الكفاءة للعمل في مجال البحث ومجال الصناعة.

مجالات العمل التى يؤهلك لها برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية

- نظم الإتصالات الحديثة

- نظم التصنيع الأوتوماتيكي

- نظم الأتمتة الصناعية

- نظم الزراعة الذكية

- مؤسسات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والطبية

- المستشفيات والمؤسسات الطبية

- وكالة الفضاء المصري

- مراكز الأبحاث