نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

أعلن مكتب تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي انتهاء المدة الزمنية المحددة بتنسيق المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد رسميًا لطلاب الثانوية العامة ١٩ أغسطس ٢٠٢٣.

واعلن مكتب تنسيق الكليات ٢٠٢٣ ان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢ ، يمكن للطلاب الاطلاع عليها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

وكشف مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن ان موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة خلال 72 ساعة من اغلاق المرحلة ، حيث من المقرر ان يتم اعلان نتيجة تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثانية خلال ساعات .

جدير بالذكر انه كان قد اعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من يوم الثلاثاء 15 أغسطس حتى يوم السبت 19 أغسطس بحد أدنى 60.98 % للشعبة العلمية و58.05% للادبية .