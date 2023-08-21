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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة حلوان تعلن استعدادات لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي لأسبوع شباب الجامعات    

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نشرت جامعة حلوان استعداداتها للنشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات. 

 


-  الاعداد للأنشطة والمسابقات العلمية والتكنولوجية التي يتم تنفيذها.

- وضع القواعد واللوائح المنظمة لها وكذلك وضع آليات التحكيم.

- تكوين وفد الطلاب المشارك في مجالات التسابق المختلفة الخاصة بالنشاط.

- عقد مجموعة من ورش العمل لتدريبهم وتجهيز الأعمال المشاركة في الأسبوع.

- تجهيز أماكن تنفيذ المسابقات.

- تكوين فريق المحكمين.

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وتتابع  جامعة حلوان الاستعدادات النهائية لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر للوقوف بداية سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التي تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب.

و تحرص  جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية، خلال هذا الأسبوع.

وأوضح "رئيس جامعة حلوان " أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة علي إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.

وأكد رئيس الجامعة، على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

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