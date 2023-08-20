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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣

تنسيق الكليات 2023 .. تفاصيل وموعد تقليل الاغتراب

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

يتابع اليوم طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ تسجيل رغبات التنسيق الالكتروني للقبول بالجامعات و المعاهد وفقا لم اعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحد أدنى 60.98% للشعبة العلمية 58.05% للأدبي. 

موعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ 

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ عن  أنه من المقرر أن ينتهي تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ اليوم الساعة ٧ مساء . 

 نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٣ من تنسيق الكابات ٢٠٢٣ للقبول بالجامعات و المعاهد المصرية خلال ٧٢ ساعة من غلاق التقدم للتنسيق الالكتروني . 

موعد تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 

ومن المقرر فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى والثانية خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 . 

رابط تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023 

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

 

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