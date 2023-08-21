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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طلاب برنامج "أنا مستعد" بجامعة حلوان يزورون مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

زيارة مركزالمعلومات
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان

نظمت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة زيارة لطلاب برنامج أنا مستعد لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

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وتضمنت الزيارة التعريف بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومحاور عمله، وجلسة نقاشية بعنوان دور مركز المعلومات في دعم قرار رئيس مجلس الوزراء ، وجلسة بعنوان جهود مركز المعلومات نحو تبني التقنيات الزكية لتعزيز عمليات صنع القرار ، بجانب عرض تقديمي عن منتدى السياسات العامة.

حيث يعد برنامج انا مستعد برنامج لإعداد قادة الجمهورية الجديدة ويستهدف الطلاب المتميزين من نتائج الأنشطة الطلابية التي نفذت خلال العام الجاري مثل مسابقات عباقرة جامعة حلوان (محاكاة برنامج العباقرة) ومسابقة اكتشاف مواهب جامعة حلوان التي نفذت بغرض اكتشاف مواهب الطلاب في كافة المجالات الشبابية الثقافية والفنية والعلمية والتي اقيمت تحت عنوان (انت النجم) ومسابقة الطالب والطالبة المثالية التي استهدفت افضل العناصر من طلاب جامعة حلوان ممن ينطبق عليهم مفاهيم الشمول في كافة الجوانب بالإضافة الي مستوي ثقافتهم العامة ويمثل الجامعة فيها الطالبة المثالية علي مستوي جامعات مصر.

 

 ويشارك في البرنامج اوائل الكليات من الطلاب المتميزين اكاديميا وحصلوا علي ترتيب متقدم في السنوات الدراسية المختلفه، وينفذ البرنامج من خلال لقاءات مع بعض من الهيئات العامة والهامه ورموز العمل بها للاطلاع علي مستجدات الجمهورية الجديدة والاعداد لها، في شكل زيارات متنوعة ومتبادلة لبعض الجهات بهدف صقل مهارات الطلاب المعرفية والثقافية والتعرف علي انجازات الدولة الحالية في كافة المجالات ومستهدفات الدولة المصرية المستقبلية لاعداد طلابنا لمهارات المستقبل واعداد قادة العمل الاجتماعي والسياسي والفني وفي كافة المجالات في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ يتوقع لطلاب البرنامج ان يكون منهم في المستقبل القريب قادة متميزين مثقفين قادرين علي تحقيق رؤية مصر المستقبلية وفي اطار جاد مستوحي من رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من تأكيداته المتتاليه علي دور شباب مصر المستقبلي في تطوير الدوله والحفاظ علي مقدراتها.

جاءت الزيارة تحت إشراف الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان7
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان7
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان6
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان6
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان5
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان5
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان4
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان4
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان3
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان3
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان2
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان2
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان1
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان1
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان
زيارة مركزالمعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة حلوان
جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل برنامج أنا مستعد مركز المعلومات دعم اتخاذ القرار الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة مجلس الوزراء Jobs Education

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