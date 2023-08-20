تنسيق الجامعات 2023 .. جامعة حلوان تكشف تفاصيل برامج الذكاء الاصطناعي للمرشحين لكلية الحاسبات.. والعميد: هندسة البرمجيات لغة العصر

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ :

جامعة حلوان تكشف تفاصيل برامج الذكاء الاصطناعي للمرشحين لكلية الحاسبات .

عميد حاسبات حلوان : الذكاء الاصطناعي لغة العصر

ذكاء اصطناعي حلوان تكشف تفاصيل برنامج هندسة البرمجيات و الوظائف المتاحة للخريجين

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعميد الكلية الدكتور أسامة إمام عن بدء تقدم الطلاب بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرشحين للكلية عن طريق مكتب التنسيق للالتحاق بالبرامج الداخلية الخاصة بها .

و كشفت جامعة حلوان ان كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي تمتلك العديد من البرامج الفريدة والمتميزة للمرشحين اليها ، اهم هذه البرامج برنامجي " هندسة البرمجيات ، المعلوماتية الطبية .

وقد صرح الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان ، أن تخصصات الذكاء الاصطناعي هي تخصصات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل و هي ما يبحث عنه طلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ و أهاليهم ، حرصا علي إعداد علماء و عباقرة للمستقبل .

و تابع الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي بحلوان أن تخصصات الحاسبات و المعلومات و الذكاء الاصطناعي تعد من علوم المستقبل القادرة علي صناعة التنمية و تطوير المجتمعات لذا يجب علي الطلاب الاقبال عليها.

وأوضح عميد الذكاء الاصطناعي للمتقدمين للكلية بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الاولي و الثانية أهداف وشروط برنامج هندسة البرمجيات، حيث تعد هندسة البرمجيات واحدة من أهم التخصصات الحديثة التي نشأت لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها، ويعمل البرنامج على تطوير خطط وبرامج للتعامل مع هذا التطور ، وتقديم الأفضل والاحدث من الناحيتين العملية والنظرية، و تعتبر الدراسة في البرنامج أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، تحت إشراف الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

وأوضح الدكتور أسامة إمام عميد الكلية أنه من خلال البرنامج يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءً من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة ، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات ؛ وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج، كما يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج ، ويتم التدريب المناسب لكل مستوى من بدءً من المستوى الأول من خلال شركات البرمجيات الكبرى ، مما يضيف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وتعتمد الدراسة في البرنامج على الساعات المعتمدة بمعدل ١٣٢ ساعة مقسمة إلى ثمانية فصول دراسية، كما يختار مجلس إدارة البرنامج الأساتذة المتخصصين في مجالات مختلفة ومتنوعة من داخل الكلية ومن الجامعات المصرية المختلفة من أجل إثراء العملية التعليمية وتبادل الخبرات المختلفة في البرنامج.

بالإضافة إلى تقديم منحاً للدراسة وذلك للطلاب المتفوقين في الدول الأجنبية لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين متتاليين، وفرص التدريب للطلاب في شركات البرمجيات الكبيرة من أجل تأهيل الطالب لسوق العمل.

ويرشح مجلس إدارة البرنامج خريجي البرنامج للعمل في كبرى الشركات والتوجيه الأكاديمي لمساعدة الطلاب على اختيار مواد الدورة التدريبية وحل مشكلاتهم الأكاديمية.

وأشار إمام أن البرنامج يهدف إلى :

١- تصميم وتطوير برنامج اكاديمي فى هندسة البرمجيات وفقا لمعايير الجودة بما يدعم تميز وتنافسية الخريج على المستوى المحلى والإقليمى.

٢- التفاعل مع أصحاب المصلحة فى المجتمع فى مجال الصناعة

٣- إعداد الطلاب لسوق العمل المحلى والإقليمى وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة

٤- عمل نموذج لبرنامج اكاديمي متميز يعتمد على نظام الساعات المعتمدة وفقا معايير الجودة

٥- اثراء البحث العلمى من خلال أعضاء هيئة التدريس ورفع مستوى وعى الطلاب نحو البحث العلمى ومواكبة التطور العلمى فى مجال هندسة البرمجيات بالكلية.

٦- تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بما يدعم الفاعلية التعليمية فى مجال هندسة البرمجيات

٧- تطوير النظم الإدارية الداعمة لبرنامج هندسة البرمجيات

كما كشفت الكلية عن تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية حيث برنامج المعلوماتية الطبية ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.