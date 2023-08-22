امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة| تداول أسئلة الاقتصاد على تليجرام والتعليم تتحرك

تداولت جروبات العش على تطبيق تليجرام صورا قيل إنها تخص أسئلة امتحان الاقتصاد الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يأتي ذلك بعد مرور أقل من نصف ساعة على توزيع امتحان الاقتصاد في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وبعد نشر صور أسئلة امتحان الاقتصاد الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023، أكدت جروبات الغش أنه جار الحل.

ومن جانبها تقوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتتبع الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها

ومن المقرر ان يتم تحرير محضر غش لمصور امتحان الاقتصاد الذي يؤديه الطلاب في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 وإلغاء امتحانه

جدير بالذكر انه ، يؤدي الآن طلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في مادة الاقتصاد .

ويستمر زمن امتحان الاقتصاد في في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف فقط ، من التاسعة صباحا حتى الساعة 10:30 صباحا .

ومن المقرر ان يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، امتحان الإحصاء .

ويستمر زمن الإحصاء في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، لمدة ساعة ونصف من 11 صباحا حتى 12:30 ظهراً .