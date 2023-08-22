رنا رئيس تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها بأحدث لقطات لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت رنا رئيس بإطلالة جريئة، فارتدت فستان باللون الأبيض المجسم ومن الناحية الجمالية، اعتمدت تصفيفة شعر بسيطة ومرتبة، فتركت خصلات شعرها البنية الكثيفة تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي المرتب، ووضعت مكياجًا جذابا، نالت اعجاب متابعيها.





وانتهت الفنانة رنا رئيس، والفنان عمرو وهبة، من تسجيل حلقات المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، المقرربثهطوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة، ويذاع المسلسل على «راديو9090» الساعة 3.20 يوميا.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.