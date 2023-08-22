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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل "عربية النواب": القاهرة وواشنطن دورهما مهم تجاه القضية الفلسطينية

أحمد فؤاد أباظة
أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برؤية القاهرة وواشنطن تجاه جميع القضايا الاقليمية والدولية بصفة عامة وتجاه القضية الفلسطينية والاوضاع داخل السودان وليبيا وسوريا.

وأكد على الاهمية الكبيرة للقضايا التى استعرضها السفير سامح شكري وزير الخارجية خلال الاتصال الهاتفي الذى أجراه مع وزير خارجية الولايات المتحدة "انتوني بلينكن" في إطار متابعة أبرز المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعلن " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع تأكيد الوزيرين على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية، مشيداً بتبادل الرؤى بين الوزيرين حول المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما الأوضاع في السودان وليبيا والنيجر ونتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة خلال الاتصال على حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين، والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة مؤكداً الاهمية الكبيرة للعلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن لوضع رؤية مشتركة حول مختلف القضايا العربية والاقليمية والدولية .

احمد فؤاد اباظه القاهرة لجنة الشئون العربية سامح شكري وزير الخارجية

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