عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مصور متجول يحصل على أفضل لقطات لـ "وحش" بغابات أمريكية.. شاهد

وحش غابات المسيسيبيى
وحش غابات المسيسيبيى

حصل مصور متجول على لقطات عن قرب لـ وحش يعيش في غابات المسيسيبي بالولايات المتحدة وقام بمشاركتها على موقع يوتيوب ووصفها المشاهدين بأنها أفضل لقطات تم تصويرها لـ وحش على الإطلاق كما أنها الأكثر إقناعًا على الإطلاق.

التقط المصور المتجول Josh Highcliffe هذه اللقطات عندما كان في رحلة لصيد الخنازير في غابات المسيسيبيى وقام بعرضها على موقع يوتيوب وحصد على أكثر من 9 آلاف مشاهدة.

الوحش خلف الشجرة

يشبه القرد

وظهر في مقطع الفيديو مخلوق يشبه القرد يقف بعيدًا وهو يمسك بلحاء شجرة ويقذفه في مجرى مائي قريب ولا يدرك أنه يتم تصويره، وفقًا لموقع ديلي ستار البريطاني.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المصور المتجول جوش قال إنه عندما صادف الوحش كان "خائفًا"، موضحا أنه كان يجلس في جزء من المستنقع عندما "سمع ضوضاء خلف شجرة".

وأضاف: "عندما كنت أتجول، لم أصدق عيناي.. كان هناك هذا الشيء الأسود الضخم جاثمًا بجوار شجرة سرو ميتة على بعد حوالي 50 ياردة."

ويقول جوش أن هذا المخلوق كان يشبه الدب ويبلغ طوله أكثر من 7 أقدام.

الوحش عن قرب

إشادة بالغة

وأشاد المشاهدون بمقطع الفيديو إشادة بالغة حيث استطاعت هذه اللقطات إقناع حتى غير المعتقدين بوجود وحوش أو مخلوقات غريبة. 

وقال أحدهم: "عادةً ما أكون متشككًا كبيرًا بشأن الوحوش، وهو الأمر الذي يثير استياء أصدقائي بلا نهاية، لكن يجب أن أقول إن هذه أفضل لقطات شاهدتها على الإطلاق وأكثرها إقناعًا".

ونشر آخر: "يبدو المخلوق طبيعيًا جدًا.. فعندما تسمع صدع الخشب عندما يمزقه تشعر بأنه يتمتع ببعض القوة الحقيقية.. مقنع جدًا .. أحد أفضل مقاطع الفيديو التي رأيتها".

https://youtu.be/xb9YcIlkl_c
مصور متجول غابات المسيسيبيى الولايات المتحدة وحش يوتيوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

موضوعات متعلقة

وفاة طفلة في ظروف غامضة ببريطانيا وفرار عائلتها .. ما القصة!

مرض الكساح تتزايد معدلاته في أسكتلندا| اعرف السبب

دواء جديد يدمر سرطان المستقيم.. دراسة تكشف التفاصيل

عائلة تعيش مع الوحوش بالغابات ولا تعرف شيئًا عن العالم ..اعرف التفاصيل

أثناء إعدامها.. مجرمة أمريكية تردد كلمات تقشعر لها الأبدان

مركبة فضائية روسية تتحطم على القمر في ظروف كارثية ..اعرف التفاصيل

فيروسات قديمة تؤثر على التنوع البيولوجي بسبب تغير المناخ.. ما القصة!

ممكن يشل العضلات|تيك توكر شهيرة تسرد تجربتها مع «باربي بوتوكس».. وطبيبة تجميل ترد

ترشيحاتنا

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

اشتري في التجمع وأكتوبر والشروق| تفاصيل كراسات شروط أراضي الإسكان الجديدة.. مواقع ومساحات وأسعار

أمريكية الصنع.. روسيا تعلن تدمير سفينة حربية أوكرانية ثانية بالبحر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ