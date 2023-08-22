مصور متجول يحصل على أفضل لقطات لـ "وحش" بغابات أمريكية.. شاهد

حصل مصور متجول على لقطات عن قرب لـ وحش يعيش في غابات المسيسيبي بالولايات المتحدة وقام بمشاركتها على موقع يوتيوب ووصفها المشاهدين بأنها أفضل لقطات تم تصويرها لـ وحش على الإطلاق كما أنها الأكثر إقناعًا على الإطلاق.

التقط المصور المتجول Josh Highcliffe هذه اللقطات عندما كان في رحلة لصيد الخنازير في غابات المسيسيبيى وقام بعرضها على موقع يوتيوب وحصد على أكثر من 9 آلاف مشاهدة.

الوحش خلف الشجرة

يشبه القرد

وظهر في مقطع الفيديو مخلوق يشبه القرد يقف بعيدًا وهو يمسك بلحاء شجرة ويقذفه في مجرى مائي قريب ولا يدرك أنه يتم تصويره، وفقًا لموقع ديلي ستار البريطاني.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المصور المتجول جوش قال إنه عندما صادف الوحش كان "خائفًا"، موضحا أنه كان يجلس في جزء من المستنقع عندما "سمع ضوضاء خلف شجرة".

وأضاف: "عندما كنت أتجول، لم أصدق عيناي.. كان هناك هذا الشيء الأسود الضخم جاثمًا بجوار شجرة سرو ميتة على بعد حوالي 50 ياردة."

ويقول جوش أن هذا المخلوق كان يشبه الدب ويبلغ طوله أكثر من 7 أقدام.

الوحش عن قرب

إشادة بالغة

وأشاد المشاهدون بمقطع الفيديو إشادة بالغة حيث استطاعت هذه اللقطات إقناع حتى غير المعتقدين بوجود وحوش أو مخلوقات غريبة.

وقال أحدهم: "عادةً ما أكون متشككًا كبيرًا بشأن الوحوش، وهو الأمر الذي يثير استياء أصدقائي بلا نهاية، لكن يجب أن أقول إن هذه أفضل لقطات شاهدتها على الإطلاق وأكثرها إقناعًا".

ونشر آخر: "يبدو المخلوق طبيعيًا جدًا.. فعندما تسمع صدع الخشب عندما يمزقه تشعر بأنه يتمتع ببعض القوة الحقيقية.. مقنع جدًا .. أحد أفضل مقاطع الفيديو التي رأيتها".

https://youtu.be/xb9YcIlkl_c