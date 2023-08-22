ثقافة المنيا تنظم ندوة في أبو قرقاص لتعزيز قيم المواطنة

تواصل الهيئة لقصو الثقافة بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم، وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية زعفرانه مركز أبو قرقاص، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص ، وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

يتضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة منشأة زعفران للتعليم الاساسى، ندوة بعنوان " أهميه العمل فى قيم المواطنه " حاضر فيها الشاعر اسامه ابو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص، وألفت فتحى عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، وتحدثوا فيها عن معنى المواطنة وهو الشعور بالانتماء للمكان الذي يعيشون فيه وهو ما يجعلهم يتأثرون و يؤثرون، وبالتالي يقودون هذا المجتمع للأمام، وكيفية غرس القيم والمبادئ السليمة فى نفوس ابنائنا ، وأهميتها فى تكاتف أبناء المجتمع، فالمواطنة تتحقق بين الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة من الأنظمة وهي البعد السياسي والقانوني إضافة إلى كل من البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الاقتصادي، التي تجتمع كلها معا في سبيل تحقيق مفهوم المواطنة الذي يربط المجتمعات بالأفراد ، وورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين عن المواطنة تدريب أسماء محمد ، منال عبد الله، بجانب عروض سينما لأفلام كارتون وفيلم Coco ، من أشراف إخلاص طه، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس وحكى بعنوان " أنا انت مفيش فرق بينا" تاليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، اداء صوتي وتحريك محمد سمير الكردي،ليلي قطب، هبه موسي ،محمود ياسين ،اسامه طه،مينا ميمي،عبدالله مصطفى ، ويدور العرض حول المواطنه وقبول الآخر والعمل داخل جماعه، وتقبل الرأى الأخر .