عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ثقافة المنيا تنظم ندوة في أبو قرقاص لتعزيز قيم المواطنة

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

 تواصل الهيئة لقصو الثقافة  بالتعاون مع محافظة المنيا فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم، وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، بقرية زعفرانه مركز أبو قرقاص، والذى ينفذه فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة،  بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل بإشراف قصر ثقافة أبو قرقاص ، وينفذ البرنامج يوم الإثنين من كل إسبوع بقرى محافظة المنيا.

يتضمن البرنامج الذى أقيم بمدرسة منشأة زعفران للتعليم الاساسى، ندوة بعنوان " أهميه العمل فى قيم المواطنه " حاضر فيها الشاعر  اسامه ابو النجا رئيس نادى أدب أبو قرقاص، وألفت فتحى عضو المجلس القومى للمرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بالإدارة التعليمية، وتحدثوا فيها عن معنى المواطنة وهو الشعور بالانتماء للمكان الذي يعيشون فيه وهو ما يجعلهم يتأثرون و يؤثرون، وبالتالي يقودون هذا المجتمع للأمام، وكيفية غرس القيم والمبادئ السليمة فى نفوس ابنائنا ، وأهميتها فى تكاتف أبناء المجتمع، فالمواطنة تتحقق بين الفرد ومجتمعه من خلال مجموعة من الأنظمة وهي البعد السياسي والقانوني إضافة إلى كل من البعد الاجتماعي والبعد الثقافي والبعد الاقتصادي، التي تجتمع كلها معا في سبيل تحقيق مفهوم المواطنة الذي يربط المجتمعات بالأفراد ، وورشة فنون تشكيلية رسم وتلوين عن المواطنة تدريب أسماء محمد ، منال عبد الله، بجانب عروض سينما لأفلام كارتون وفيلم Coco ، من أشراف إخلاص طه، بالإضافة إلى عرض مسرح عرائس وحكى بعنوان "  أنا انت مفيش فرق بينا" تاليف محمد بهجت، إخراج محمد حسن، اداء صوتي وتحريك محمد سمير الكردي،ليلي قطب، هبه موسي ،محمود ياسين ،اسامه طه،مينا ميمي،عبدالله مصطفى ، ويدور العرض حول المواطنه وقبول الآخر  والعمل داخل جماعه، وتقبل الرأى الأخر .

الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني تحقيق العدالة الثقافية مواجهة التطرف والأحداث الطائفية الدكتورة رانيا عليوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

الصحة: إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور EG-5.2

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

عاصفة ترابية تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. وتحذير عاجل من الأرصاد اليوم

تحفظات على المشاركة.. الأهلي يهدد بالانسحاب من كأس النخبة بسبب الزمالك

تحرك عاجل لخفض أسعار السجائر .. العلبة هتبقى بكام ؟

مضاد حيوي يؤدي إلى الوفاة.. احذروا هذه الأدوية وتخلصوا منها فورا 

بحد أدنى 7%.. موعد زيادة المرتبات قبل صرف مستحقات أغسطس وحقيقة تبكيرها

ترشيحاتنا

موظف يختلس 5 ملايين جنيه من الشركة مقر عمله بالقاهرة

بروتوكول تعاون بين الوطنية للانتخابات والبريد لتقديم الخدمات اللوجستية للعملية الانتخابية

استعمار جديد.. الجارديان: الدول الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

بيان هام من الاتحاد الإفريقي بشأن عضوية النيجر

شاهد كيف يقضي 12 ألف نزيل من أفراد العصابات يومهم بأكبر سجن أمريكي

عالم أزهري لـ متصل: لا تُبقي زوجتك على ذمتك يوما واحدا.. ما قصتها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ظهوره في مصر .. الكشف عن أعراض متحور EG.5

طريقة تخزين المانجو بعدة طرق

شاهد.. أطول عارضة أزياء في العالم تعلن دخولها مسابقة جديدة

سر صادم.. شاب يثير الجدل بسبب عضلتين غريبتين في ذراعيه

فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ