نيوكاسل يضم لويس هال من تشيلسي على سبيل الإعارة

أعلن نادي نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع المدافع الشاب لويس هال قادما من صفوف تشيلسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكتب الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي على موقع إكس “تويتر سابقا”: “يسرنا الإعلان عن التعاقد مع لويس هول قادما من نادي تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع أحقية الشراء”.

وأضاف: " مرحبًا بك في نيوكاسل يونايتد يا لويس".

ويستعد نيوكاسل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي بعد غياب دام 20 عاما، بعد إنهاء الموسم الماضي من مسابقة الدوري الإنجليزي في المركز الحالي.

يذكر أن نيوكاسل افتتح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي باكتساح أستون فيلا بنتيجة 5-1، ثم خسر أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الثانية.