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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الكيماوية يشارك بملتقى التشبيك مع الوكالة الألمانية.. غدا

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الكيماوية -أرشيفية

يشارك المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، غدا الأربعاء 23 أغسطس 2023، في ملتقى التشبيك ومقدمي الخدمات مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وتأتي هذه المشاركة بناء على دعوة من مركز تنمية الأعمال بجمعية مستثمري مدينة السادات، بالإضافة لعقد لقاء مع مقدمي خدمات القطاع الصناعي بمدينة السادات.

وينفذ الملتقي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ كجزء من مشروع تطوير القطاع الخاص الذي تنظمه الوكالة من خلال مشروعي الابتكار في القطاع الخاص ومشروع شراكات العمل والترويج للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويشارك المجلس في الفاعلية بهدف مساعدة الشركات وتقديم كافة الخدمات الخاصة بالتصدير للمنشآت الصناعية بمدينة السادات وكذا التشبيك بين الموردين والعملاء المحليين للمنتجات المختلفة حيث يستهدف الملتقى الشركات في العديد من القطاعات المدرجة بالصناعات الكيماوية مثل منتجات البلاستيك والمطاط والمنتجات الكيماوية المتنوعة والعضوية وغير العضوية والأسمدة والمبيدات.
 

المجلس التصديرى التصديرى للصناعات الكيماوية الوكالة الألمانية مركز تنمية الأعمال مدينة السادات

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