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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جريئة .. شاهد روان بن حسين تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

روان بن حسين
روان بن حسين

تحرص الفنانة الكويتيه روان بن حسين ، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان باللون الأسود طويلًا بأكمام طويلة مكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.


 يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين،  كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين ، مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.

وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد  شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.

احمر الشفاه اطلاله جريئه اغنيتها الجديدة الفنانة الكويتية روان بن حسين

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