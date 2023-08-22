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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحتفل بذكري حصوله علي الدوري رقم 14

صدى البلد

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك يحتفل بالحفاظ علي لقب الدوري  عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك

وكتب :"في مثل هذا اليوم استطاع فريقنا الحفاظ على لقب الدوري  الـ ١٤ وللعام الثاني على التوالي. وسيذكر التاريخ هذا اللقب كواحدمن أغلى ألقاب الدوري التي حققها الزمالك عبر التاريخ. ما هي لحظتك المفضلة خلال ذلك الموسم؟
 

قدم اللواء حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك، وعدا لجماهير الزمالك بشأن ثنائي الفريق أحمد فتوحوأحمد سيد زيزو، بعد توليه المهمة، خلال الساعات الماضية.

وقال حسن موسى في تصريحات خاصة: “المهمة صعبة، لكن أعد جماهير الزمالك بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل ناديالزمالك.. نادي الزمالك يرحب بكل أبنائه ولا يوجد أي خلافات مع أي شخص، الزمالك يحتاج لابنائه من أجل التكاتف”.
 

المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك: نحضر مفاجأة للجماهير بشأن فتوح وزيزو

وتابع: “هناك مفاجأة لجماهير الزمالك خلال ساعات بشأن الثنائي أحمد فتوح وأحمد سيد زيزو لاعبي الفريق،سيكونون سعداء بسببها".

وأوضح: “لم يتم تحديد موعد انتخابات الزمالك حتى الآن، وموجودين حتى ننتهي من عملنا داخل نادي الزمالك”.

وبدأت إجراءات تسليم نادي الزمالك إلى اللجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى المدير التنفيذي للنادي من قبل لجنة مديريةالشباب والرياضة لمحافظة الجيزة.

أحمد سيد زيزو ادي الزمالك الشباب والرياضة انتخابات الزمالك تصريحات خاصة لجنة الثلاثية لجماهير الزمالك

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