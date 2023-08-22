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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية

فيديو صادم.. سائق
فيديو صادم.. سائق يدهس المارة في أتلانتا بولاية جورجيا

وثق مقطع فيديو صادم لحظات دهس سائق سيارة صغيرة العديد من المارة فى تقاطع مزدحم بشارع 17 ونورثسايد درايف في مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية. 

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الثلاثاء، السيارة الصغيرة وهي تدهس المارة الأبرياء بينما تهرب من ملاحقة سيارة الشرطة لها. 

ماذا حدث؟ 

وفي نهاية مقطع الفيديو، تظهر سيارة الشرطة وهي تصطدم بالسيارة عدة مرات، ثم تستخدم تكتيك المطاردة المعروف باسم مناورة PIT، والذي يجبر السيارة الهاربة على الانعطاف جانبا بشكل مفاجئ، مما يتسبب في فقدان السائق السيطرة والتوقف.

وعلى الفور، سحب ضابط الشرطة سلاحه بينما يرفع السائق يديه في الهواء حيث أمسكه الضابظ من  ذراعه ثم قيد يديه.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” بشأن الواقعة أنه بمجرد أن ألقى الضابط القبض على المشتبه به، لم يقاوم. 

ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا.

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