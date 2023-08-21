ارتفاع معدلات الرهن العقاري لأعلى مستوى في أمريكا.. تفاصيل

قفزت معدلات الرهن العقاري اليوم الاثنين في أمريكا، بعد ارتفاع في عوائد السندات، إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 20 عامًا، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ارتفعت معدلات الرهن، مدفوعة بمخاوف المستثمرين من أن أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم سوف يستمران لفترة أطول من المتوقع.

بلغ متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا 7.48٪، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2000.

ارتفع مؤشر الرهن 29 نقطة أساس في الأسبوع الماضي فقط.

قال خبراء، أنه، تضر المعدلات المرتفعة بشدة بمشتري المساكن، مما يزيد الطين بلة من جراء تضخم أسعار المساكن.

تراجعت الأسعار بشكل طفيف في نهاية العام الماضي ولكنها آخذة في الارتفاع الآن مرة أخرى بسبب الطلب القوي والعرض الهزيل للغاية.

تؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تراجع حالة الشراء، مايعني هبوطًا للسوق.