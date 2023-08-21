فيضانات مهددة للحياة.. تحذيرات مقلقة من إعصار هيلاري في أمريكا

قال خبراء الأرصاد الأمريكية، اليوم الإثنين، إن إعصار هيلاري ضعف ليصبح إعصار ما بعد المداري أثناء مروره فوق جنوب غرب الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يتبدد في غضون يوم واحد.

وجلب إعصار هيلاري أمطارًا غزيرة تسبب في حدوث فيضانات في جنوب كاليفورنيا، بما في ذلك المدن الرئيسية في سان دييجو ولوس أنجلوس، ويتحرك الآن شمالًا، مبتعدا عن ساحل المحيط الهادئ.

وذكر أحدث تقرير صادر عن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير، أنه "من المتوقع أن تستمر الفيضانات في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة اليوم، وتشكل تهديدًا للحياة وفي بعض الأماكن كارثية".

وأضاف: “ستؤثر الأمطار على جنوب كاليفورنيا ونيفادا، وكذلك أجزاء من أوريجون وأيداهو، وستهب أقصى رياح مستدامة بسرعة 55 كيلومترًا في الساعة”.

وأكدت أنه "من المتوقع أن يتبدد إعصار هيلاري ما بعد المداري (يتبدد) في وقت لاحق اليوم".