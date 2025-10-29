قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

وصول أشرف زكي وروجينا الجزائر لحضور مهرجان وهران

أشرف زكي وروجينا
أشرف زكي وروجينا
تقى الجيزاوي

وصل الفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا إلى الجزائر منذ قليل ، استعدادا لحضور فعاليات الدورة الثالثة عشر من مهرجان وهران للفيلم العربي.

تفاصيل الدورة الثالثة عشر من مهرجان وهران

وكان أعلن مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي عن الملصق الدعائي للدورة الثالثة عشرة، المقرر إقامتها في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 5 نوفمبر المقبل.

المهرجان يكرم النجم ياسر جلال عقب تعيينه في مجلس الشيوخ في دورة تقام تحت شعار «تجربة سينمائية تجمع صُنّاع الإبداع تحت سماء الباهية وهران».

وخلال ندوة صحفية عقدت للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة، كشف محافظ المهرجان عبد القادر جريو عن قائمة النجوم العرب الذين سيتم تكريمهم هذا العام تقديرًا لمسيرتهم الفنية المتميزة وإسهاماتهم في إثراء السينما العربية.

وتضم قائمة المكرَّمين خمسة أسماء بارزة من العالم العربي، هم:

الفنانة المصرية نادية الجندي،

الممثل الجزائري القدير سيد أحمد أقومي،

الممثل السوري غسان مسعود،

النجم المصري ياسر جلال،

والمخرج الجزائري العالمي رشيد بوشارب.

وأكد جريو أن هذه الدورة ستشهد مشاركة قوية من مختلف الدول العربية، حيث يتنافس 60 فيلمًا على جوائز المهرجان، موزعة على ثلاث مسابقات رسمية هي:

مسابقة الفيلم الروائي الطويل،

مسابقة الفيلم الروائي القصير،

ومسابقة الفيلم الوثائقي الطويل.

ودعا محافظ المهرجان الجمهور إلى متابعة العروض السينمائية التي ستقام في عدد من قاعات السينما بمدينة وهران، مشيرًا إلى أن المهرجان يحرص على جعل السينما في متناول الجمهور من مختلف الفئات.

ويتميز البوستر الرسمي للدورة الـ13، الذي صممه الفنان شوقي بوكاف، بجمال بصري يجمع بين العناصر المعمارية والتراثية الوهرانية والروح السينمائية الحديثة، ليعكس هوية المدينة المضيفة للمهرجان.

كما تم الإعلان مؤخرًا عن تعيين الناقد الجزائري فيصل الشيباني منسقًا عامًا لهذه الدورة، التي ينتظر أن تشهد حضورًا عربيًا واسعًا ونقاشات فنية تثري المشهد السينمائي الإقليمي.

ويُعد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي من أبرز التظاهرات السينمائية في المنطقة، إذ يسعى إلى دعم الإنتاج العربي المشترك، والتعريف بالمواهب السينمائية الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي عبر الفن السابع

روجينا أشرف زكي مهرجان وهران

