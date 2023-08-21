عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط تحذيرات بايدن.. هيلاري يتحول إلى إعصار ما بعد المداري

إعصار هيلاري
إعصار هيلاري

تحول إعصار هيلاري الآن إلى إعصار ما بعد المداري، حيث يستمر في التحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تهدد الحياة ورياح عاصفة، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد إعصار ما بعد المداري هو إعصار لم يعد يمتلك خصائص استوائية كافية ليتم اعتباره إعصارًا مداريًا، ولكن يمكن أن يستمر في إنتاج أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتبلغ سرعة رياح هيلاري 35 ميلاً في الساعة مع هبوب أقوى، وتقع على بعد حوالي 390 ميلاً شمال سان دييجو، في وسط نيفادا، وتتسابق إلى الشمال بسرعة 29 ميلاً في الساعة.

وفي جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، من المتوقع أن تتسبب كمية الأمطار المستمرة والتاريخية في تهديد الحياة لفيضانات كارثية محلية وحضرية وانهيارات أرضية وانهيارات طينية.

ومن المتوقع أن تستمر الرياح القوية عبر أجزاء من غرب الولايات المتحدة اليوم، خاصة في المناطق ذات التضاريس المرتفعة وبالقرب منها.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف اليوم الإثنين، عن الاستعدادت والإجراءات التي وجه إدارته باتخاذها لمواجهة العاصفة الاستوائية "هيلاري"، داعيًا المواطنين لاتخاذها على محمل الجد والاستماع إلى إرشادات ونصائح المسؤوولين الحكوميين والمحليين.  

وقال بايدن، في بيان نشر على الموقع الرسمي لـ البيت الأبيض، إنه "بمجرد أن اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد".

وتابع: "بناءً على توجيهاتي، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) الموظفين الفيدراليين في ولاية كاليفورنيا والإمدادات التي يمكن نقلها إلى المجتمعات المتأثرة".

وأضاف: "تمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ. ونشرت حكومتي أيضا موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على دعم إضافي".

وأكد "سنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن أي موارد قد يحتاجونها".

اعصار هيلاري إعصار ما بعد المداري مركز الأعاصير الوطني الأمريكي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

قرعة كأس العالم للأندية 2023| الأهلي في مواجهة بنزيما وهالاند ينتظر.. مشوار البطولة

وداعًا انقطاع الكهرباء في مصر.. الموعد النهائي لوقف تخفيف الأحمال هذا التوقيت

عاجل.. وزارة الشباب والرياضة تعلن خارطة الطريق فى الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

ليلة لم تنم فيها الوراق.. القصة الكاملة لـ واقعة حداد الجيزة

الغاز بيسرب عندك.. بجملة واحدة أنهى حياة عشيق مرات أبوه | خاص

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا بتصفيات الأمم الأفريقية

الدكتورة قالتلي غشاء البكارة تمام| أقوال طليق "أم زياد" في التحقيقات

ترشيحاتنا

الأبيض يكسو بيروت| لماذا أصبح حفل عمرو دياب في لبنان أمنا قوميا؟.. كواليس 12 سنة من الغياب

الداخلية تحبط صفقة الـ3.2 مليون جنيه.. سقوط مجرمين بـ 240 طربة حشيش

شفاف.. ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب إطلالتها في الرياض|شاهد

"بالتز" نام إلى الأبد| نهاية أشهر كلب في العالم.. صوره أضحكت الملايين.. وهذه قصته المؤثرة

سقوط 3 رجال شرطة مزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها| 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة حمدي الميرغني

والزبائن موجودين.. شاهد مسنة تحطم صالون حلاقة رجالي بسيارتها في أمريكا

بفستان أبيض أنيق.. داليدا خليل ترقص بحفلة عمرو دياب في لبنان| شاهد

يؤدي للموت.. احذر استهلاك الملح والسكر بهذه الطريقة

فيديو

مين يقدر يمنعه؟.. محمود سعد يكشف تفاصيل مكالمته مع عادل إمام

فضحوا بنتهم ولموا النقطة.. فرح عروس مصرية وخليجي يثير ضجة واسعة

أنا تريند وعايز أتجوزك.. شبيه كريم محمود عبد العزيز يفاجئ حسناء ميامي

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ