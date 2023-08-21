وسط تحذيرات بايدن.. هيلاري يتحول إلى إعصار ما بعد المداري

تحول إعصار هيلاري الآن إلى إعصار ما بعد المداري، حيث يستمر في التحرك عبر جنوب غرب الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى حدوث فيضانات تهدد الحياة ورياح عاصفة، وفقًا لمركز الأعاصير الوطني الأمريكي.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، يعد إعصار ما بعد المداري هو إعصار لم يعد يمتلك خصائص استوائية كافية ليتم اعتباره إعصارًا مداريًا، ولكن يمكن أن يستمر في إنتاج أمطار غزيرة ورياح شديدة.

وتبلغ سرعة رياح هيلاري 35 ميلاً في الساعة مع هبوب أقوى، وتقع على بعد حوالي 390 ميلاً شمال سان دييجو، في وسط نيفادا، وتتسابق إلى الشمال بسرعة 29 ميلاً في الساعة.

وفي جميع أنحاء جنوب غرب الولايات المتحدة، من المتوقع أن تتسبب كمية الأمطار المستمرة والتاريخية في تهديد الحياة لفيضانات كارثية محلية وحضرية وانهيارات أرضية وانهيارات طينية.

ومن المتوقع أن تستمر الرياح القوية عبر أجزاء من غرب الولايات المتحدة اليوم، خاصة في المناطق ذات التضاريس المرتفعة وبالقرب منها.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف اليوم الإثنين، عن الاستعدادت والإجراءات التي وجه إدارته باتخاذها لمواجهة العاصفة الاستوائية "هيلاري"، داعيًا المواطنين لاتخاذها على محمل الجد والاستماع إلى إرشادات ونصائح المسؤوولين الحكوميين والمحليين.

وقال بايدن، في بيان نشر على الموقع الرسمي لـ البيت الأبيض، إنه "بمجرد أن اتضح مسار العاصفة الاستوائية هيلاري، اتخذت حكومتي إجراءات فورية للاستعداد".

وتابع: "بناءً على توجيهاتي، نشرت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) الموظفين الفيدراليين في ولاية كاليفورنيا والإمدادات التي يمكن نقلها إلى المجتمعات المتأثرة".

وأضاف: "تمركزت طائرات خفر السواحل الأمريكية مسبقا للسماح بالاستجابة السريعة وجهود البحث والإنقاذ. ونشرت حكومتي أيضا موظفين فيدراليين في ولاية نيفادا لضمان حصول الولاية على دعم إضافي".

وأكد "سنواصل التنسيق مع كاليفورنيا ونيفادا وأريزونا بشأن أي موارد قد يحتاجونها".