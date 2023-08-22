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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية.. وعيار 21 يسجل 2300 جنيه

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، لتتجاوز مستوى 1900 دولار.

وذلك على الرغم من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وسط ترقب الأسواق لاجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة المقبل، للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة بالأسواق المحلية بقيمة 40 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2300 جنيه، بينما سجلت الأوقية مستوى 1903 دولارات.

وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2629 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 مستوى 1972 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 مستوى 1534 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب مستوى 18400 جنيه.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 4 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1890 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1894 دولارًا. 

الذهب أسعار الذهب الاوقية سندات الخزانة الأمريكية اسعار الفائدة

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