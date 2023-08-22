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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام عدد كبير.. جنرال أمريكي يكشف عن انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني يتلاشى نتيجة "هجومه المضاد"، ولن يتمكن حلف شمال الأطلسي “الناتو” من منافسة موسكو إذا تدخل.

وقال ماكجريجور في مقابلة مع الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: “أعتقد أننا سنرى كيف سيذوب هذا الجيش، الذي أنفقنا عليه الكثير من الأموال، بمرور الوقت”.

وبحسب ماكجريجور، فإن المقاتلين الأوكرانيين يستسلمون أثناء تحركاتهم بسبب العدد الكبير من الجرحى.

وقال إن القادة على استعداد للحفاظ على حياتهم ويلقون أسلحتهم وهم يعلمون أن القوات الروسية يمكن أن تتوقع معاملتهم بكرامة.

وأضاف: "إنهم يعلمون أنهم لن يعاملوا معاملة سيئة، وأنه قد يتم مبادلتهم بالسجناء الروس في المستقبل”، مؤكدا أن هذا الأمر لا يذكر في وسائل الإعلام الغربية.

وأوضح ماكجريجور، أن الولايات المتحدة تواصل تنفيذ خططها، الأمر الذي سيجبر روسيا على التحرك نحو الغرب.

ووفقا له، فإن روسيا لا تريد صراعا مع الناتو، وبالتالي فهي لا تسحب قواته من الاحتياط.

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وقال: "إذا تدخلنا في غرب أوكرانيا، فإن روسيا ستكون مستعدة لذلك. وستكون العواقب بالنسبة لنا ولحلف شمال الأطلسي مدمرة، لأننا لسنا مستعدين لمحاربة الروس".

وأضاف ماكجريجور أن الجيش الأمريكي يفقد قدراته واستعداده، لأنه يتم تعيين مرشحين غير مناسبين في مناصب عليا، ويتم تشجيع المقاتلين على عدم النجاح في الخدمة، كما يعاني الانضباط.

الجيش الأوكراني موسكو الناتو حلف شمال الأطلسي

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