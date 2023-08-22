تقليل الاغتراب 2023 |التسجيل عبر هذا الرابط .. وإعلان القواعد للطلاب

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي عن بدء استقبال طلابات تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

رابط تقليل الاغتراب 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

قواعد تقليل الاغتراب ٢٠٢٣