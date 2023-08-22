تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي سيصل إلى غرب أوكرانيا إذا لم تبدأ الولايات المتحدة وحلفاؤها مفاوضات لحل النزاع بين كييف وموسكو.

وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: "لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا.. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن يرضينا. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".

وأوضح أنه “إذا استمرت واشنطن في رفض التوقيع على معاهدة سلام، فسوف يسيطر الروس على أوكرانيا بأكملها وينشرون جيشا ضخما في غرب البلاد على حدود الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني يتلاشى نتيجة "هجومه المضاد"، ولن يتمكن حلف شمال الأطلسي “الناتو” من منافسة موسكو إذا تدخل.

وأضاف: “أعتقد أننا سنرى كيف سيذوب هذا الجيش، الذي أنفقنا عليه الكثير من الأموال، بمرور الوقت”.

وبحسب ماكجريجور، فإن المقاتلين الأوكرانيين يستسلمون أثناء تحركاتهم بسبب العدد الكبير من الجرحى.

وقال إن القادة على استعداد للحفاظ على حياتهم ويلقون أسلحتهم وهم يعلمون أن القوات الروسية يمكن أن تتوقع معاملتهم بكرامة.

وأضاف: "إنهم يعلمون أنهم لن يعاملوا معاملة سيئة، وإنه قد يتم مبادلتهم بالسجناء الروس في المستقبل”، مؤكدا أن هذا الأمر لا يذكر في وسائل الإعلام الغربية.