عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك ضخم للجيش الروسي.. تحذير أمريكي من خطر يهدد أراضي الناتو

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن الجيش الروسي سيصل إلى غرب أوكرانيا إذا لم تبدأ الولايات المتحدة وحلفاؤها مفاوضات لحل النزاع بين كييف وموسكو.

وأضاف ماكجريجور، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي الشهير، تاكر كارلسون: "لقد فشلنا في كل ما أردنا تحقيقه في أوكرانيا.. ما نحتاجه حقًا الآن هو وقف القتال والتوصل إلى اتفاق ربما لن يرضينا. لكن هذا يجب أن يحدث قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة".

وأوضح أنه “إذا استمرت واشنطن في رفض التوقيع على معاهدة سلام، فسوف يسيطر الروس على أوكرانيا بأكملها وينشرون جيشا ضخما في غرب البلاد على حدود الناتو”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماكجريجور، إن الجيش الأوكراني يتلاشى نتيجة "هجومه المضاد"، ولن يتمكن حلف شمال الأطلسي “الناتو” من منافسة موسكو إذا تدخل.

وأضاف: “أعتقد أننا سنرى كيف سيذوب هذا الجيش، الذي أنفقنا عليه الكثير من الأموال، بمرور الوقت”.

وبحسب ماكجريجور، فإن المقاتلين الأوكرانيين يستسلمون أثناء تحركاتهم بسبب العدد الكبير من الجرحى.

دون سابق إنذار.. أوكرانيا تمنع الصحفيين الأجانب من التواجد على الجبهة

بسبب الفساد.. قوات إنفاذ القانون تداهم 200 مكتب تجنيد عسكري في أوكرانيا

وقال إن القادة على استعداد للحفاظ على حياتهم ويلقون أسلحتهم وهم يعلمون أن القوات الروسية يمكن أن تتوقع معاملتهم بكرامة.

وأضاف: "إنهم يعلمون أنهم لن يعاملوا معاملة سيئة، وإنه قد يتم مبادلتهم بالسجناء الروس في المستقبل”، مؤكدا أن هذا الأمر لا يذكر في وسائل الإعلام الغربية.

الولايات المتحدة الجيش الروسى كييف موسكو أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

موضوعات متعلقة

بلومبرج: الشركات الغربية تتجاهل الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي لمجموعة السبع

فياض: اللبنانيون في انتظار نبأ مهم بعد 67 يوما

ترامب ردا على المدعي العام: يمكنني الهروب إلى روسيا.. والعيش مع فلاديمير

مع اقتراب التدخل العسكري.. جيش النيجر يفقد عدد من الجنود

لأول مرة منذ 2020.. كوريا الشمالية تستأنف الرحلات الدولية

رغم التوقعات المتشائمة.. بوتين يعلن دخول روسيا قائمة أكبر 5 اقتصادات في العالم

المبعوث الأممي يكشف موقف الأطراف الليبية من تعديل القوانين الانتخابية

الصين تستدعي السفير الياباني على خلفية تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية

ترشيحاتنا

رسميا.. انطلاق قمة البريكس الـ 15 في جوهانسبرج

قرار هام من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. التسجيل عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ