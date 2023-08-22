مسابقة الأئمة..الأوقاف تنهئ اجراءات تعيين 30 إمام وتناشدهم الحضور

ناشدت وزارة الأوقاف، 30 إمام، للحضور إلى مقر ديوان وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإتمام اجراءات تعاقدهم من خلال مسابقة الأئمة.

ونشرت وزارة الأوقاف، منشور، طالبت فيها الآتية أسماؤهم بعد الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لإتمام إجراءات التعاقد بوظيفة إمام وخطيب لاستلام العمل، مع التأكيد على إحضار بطاقة الرقم القومي والختم الشخصي بالنسبة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، بأن جميع الأئمة الناجحين من ذوي الهمم سيتسلمون العمل بمحافظاتهم.

أئمة ذوي الهمم

وقالت وزارة الأوقاف أنه بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م عليهم سرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، متضمنة الآتي :

1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

4- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.

5- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

6- شهادة الميلاد المميكنة.

7- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

8- أصل المؤهل الحاصل عليه.

9- شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- إقرار الحالة الاجتماعية.

12- عدد أربع صور شخصية حديثة.

13- ملف لحفظ المستندات.