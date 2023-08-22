عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مسابقة الأئمة..الأوقاف تنهئ اجراءات تعيين 30 إمام وتناشدهم الحضور

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

ناشدت وزارة الأوقاف، 30 إمام، للحضور إلى مقر ديوان وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإتمام اجراءات تعاقدهم من خلال مسابقة الأئمة.

االأوقاف: إيفاد ثلاثة من الأئمة المتميزين إلى دولة البرازيل

الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة الأئمة.. ادخل عبر هذا الرابط

ونشرت وزارة الأوقاف، منشور، طالبت فيها الآتية أسماؤهم بعد الحضور إلى مقر ديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023م في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ لإتمام إجراءات التعاقد بوظيفة إمام وخطيب لاستلام العمل، مع التأكيد على إحضار بطاقة الرقم القومي والختم الشخصي بالنسبة لذوي الهمم من متحدي الإعاقة البصرية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، بأن جميع الأئمة الناجحين من ذوي الهمم سيتسلمون العمل بمحافظاتهم.

أئمة ذوي الهمم

وقالت وزارة الأوقاف أنه بشأن تعيين الأئمة من ذوي الاحتياجات الخاصة الناجحين في مسابقة الأئمة لعام 2022م عليهم سرعة التقدم بأوراقهم إلى الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة ، في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه ، متضمنة الآتي :
1- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. 
2- صورة بطاقة الخدمات المتكاملة مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.
3- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.
4-  إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة.
5-   نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.
6-  شهادة الميلاد المميكنة.
7- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه. 
8-  أصل المؤهل الحاصل عليه.
9-  شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية.
10-  إقرار الذمة المالية.
11- إقرار الحالة الاجتماعية.
12-  عدد أربع صور شخصية حديثة.
13- ملف لحفظ المستندات.

 

الأوقاف وزارة الأوقاف مسابقة الائمة التعاقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

مرتضى منصور يحسم موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك بالانتخابات المقبلة

مش أول مرة.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة حول مفاوضات الأهلي

ترشيحاتنا

‏رئيس جنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تعمل على توسيع التعاون مع عدة دول

رسميا.. انطلاق قمة البريكس الـ 15 في جوهانسبرج

قرار هام من محكمة الجنايات بشأن 10 صينيين في قضية الهوج بول

بولندا تهدد بحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا.. تفاصيل

للحماية من المتحور الجديد لكورونا.. استشاري حساسية ومناعة يقدم نصائح هامة للمواطنين

أجرى عمليات ولادة بـ2000 جنيه.. تفاصيل صادمة في واقعة طبيب النساء المزيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة طفل برازيلي.. احذر استنشاق غبار هذا النوع من مواد البناء

مقطع فيديو لأطفال عالقين في تليفريك يثير الجدل في باكستان..شاهد

البابا تواضروس لرئيس وزراء المجر:السيسي يقدم مفهومًا جديدًا لعلاقة المواطنة لكل المصريين

دراسة غريبة.. النساء أفضل في ركن السيارات من الرجال

فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

أول فرمانات خالد بيبو في الأهلي.. طلب صلاحيات عبدالحفيظ وإبعاد غالي.. فيديوجراف

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ