"الليل الطويل" .. كتاب جديد لقصور الثقافة عن الأديب خيري شلبي

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "الليل الطويل".. فقراء الريف المصري في أدب خيري شلبي، دراسة في سوسيولوچيا الأدب" للكاتب والباحث محمد صلاح غازي، ضمن سلسلة كتابات نقدية التي تصدر برئاسة تحرير الدكتور محمد بريري.

ويتناول الكتاب مظاهر الحياة الريفية التي عاشها الأديب خيري شلبي، ويطرح لأدب خيري شلبي في إطار علم الاجتماع على عكس الكتب التي تناولت أدب خيري شلبي التي تمت في إطار النقد الأدبي وعلم الجمال، وينطلق الكاتب من تلك المحاولة الجادة للإجابة عن تساؤل رئيس مؤداه ما صورة الحياة اليومية للفقراء في الريف المصري على النحو الذي شكله الروائي خيري شلبي وانعكس في أعماله الروائية.

يتكون الكتاب من أربعة فصول تقع في 354 صفحة من القطع المتوسط.