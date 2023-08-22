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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع بروتوكولات تعاونية بين جامعة المنصورة ومديرية الشئون الصحية بالدقهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

شهد  الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة،  ، مراسم توقيع عدة بروتوكولات تعاون مُشتركة بين جامعة المنصورة ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.
بحضور  الدكتور نسرين صلاح عمر عضو مجلس النواب، الدكتور محمد عبدالعظيم عميد كلية الهندسة،  الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، و  الدكتورة منال إبراهيم  عيد عميد كلية الصيدلة،  الدكتور ياسر لطفي عبدالنبى، عميد كلية طب الأسنان،  الدكتور أمينة محمد رشاد النمر، عميد كلية التمريض، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية. 
 حيث اشاد الدكتور أيمن عاشور التعاون القائم بين الوزارتين في المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الوزارتين، مشيرًا إلى أن توقيع مثل هذه البروتوكولات يُعد مثالًا يجب أن يُحتذى به في جميع الجامعات المصرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المُثمر مع وزارة الصحة والسكان.
وأضاف أن الاهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية تطوير المنظومة الصحية في مصر والاهتمام بصحة المواطن، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على أهمية دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المُساهمة في عملية التنمية بالمجتمع.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن تلك البروتوكولات تعمق بدورها التكامل بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض) بجامعة المنصورة، فضلًا عن وضع الإمكانيات المتاحة بالوزارتين في سبيل الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مشددًا على أهمية التوسع في عقد المزيد من البروتوكولات لتغطية باقي محافظات الجمهورية.
ولفت الوزير خلال كلمته إلى أهمية التعاون بين الوزارتين في دعم منظومة الرعاية الأولية بمحافظة الدقهلية، من خلال توفير الكوادر الطبية للعمل بوحدات ومراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، والبالغ عددهم 200 مركز ووحدة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ملف القضية السكانية الذي تعمل عليه وزارة الصحة من خلال خُطة استراتيجية مُتكاملة، بما يضمن تعزيز خدمات الصحة الإنجابية التي تساهم بدورها في الحفاظ على صحة الأم والجنين.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن البروتوكول الأول تم توقيعه بين جامعة المنصورة (مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية)، ويمثله  الدكتور محمد عبدالعظيم، عميد كلية الهندسة، ومديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، ويمثلها د. شريف مكين، وكيل أول وزارة الصحة بالدقهلية؛ ويهدف بروتوكول التعاون إلى قيام مركز الدراسات والبحوث والاستشارات الهندسية بتقديم كافة الأعمال الهندسية والاستشارية من دراسة وتصميم وإشراف دائم على تنفيذ المشروعات التي تقوم بها مديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، سواء أكانت مشروعات جديدة أو قائمة تحت التنفيذ أو التطوير بما في ذلك الأعمال الإنشائية والإصلاحات، والترميمات أو الدراسات الخاصة بطبيعة التربة والأساسات والاختبارات المعملية والحقلية والأعمال المساحية المطلوبة لأي منشآت شاملة.
كما تم توقيع البروتوكول الثاني بين كليات القطاع الطبي بجامعة المنصورة (الطب، طب الأسنان، الصيدلية، التمريض)، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية، ويُمثل الكليات، الأستاذ الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب،  الدكتورو منال إبراهيم  عيد عميد كلية الصيدلة،  الدكتور ياسر لطفي عبدالنبى، عميد كلية طب الأسنان،  الدكتور أمينة محمد رشاد النمر، عميد كلية التمريض؛ ويهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التعاون في مجالات العمل بالقطاع الصحي، من خلال تزويد المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لمناظرة الحالات، بالإضافة إلى التعليم وبرامج التدريب ذات الاهتمام المُشترك ومختلف المجالات العلمية والعملية والتعليمية والثقافية ومجالات البحوث، وتبادل الخبرات لرفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، والاشتراك في إعداد حلقات ذات طابع علمي وتطبيقي، ومؤتمرات، وورش عمل، كما يهدف البروتوكول إلى مُساهمة طب المنصورة في تدريب الكوادر الطبية من الأطباء والمهن الطبية المساعدة من تمريض وفنيين.

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إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطوير المنظومة الصحية خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لتنمية المستدامة 2030 وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار

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