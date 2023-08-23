عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الوجوه المبتسمة.. جدارية فنية ساحرة تجذب الأنظار بأسوان| شاهد

جدارية الوجوة المبتسمة
جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

في كل يوم، نشهد إبداعات وإبتكارات فنية، يقوم بتنفيذها شباب وفتيات، والذين يمتلكون من المواهب التى تجعلهم مؤهلين للوصول للعالمية بأفكار ورؤى تجذب الناظرين والمشاهدين من مختلف دول العالم .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " قصة جديدة من الإبداع ، والتي يجسدها أبطالها من الفنانين التشكليين وهما " مها جميل وعلى عبد الفتاح " أبناء محافظة أسوان، وهما متزوجان، ويعشقان منذ مرحلة الطفولة فن الرسم، بأفكار إبداعية ولمسات جمالية، وكانت البداية التي جمعتهما هي قصة حب نشأت فى جدران كلية الفنون الجميلة وتكللت بالزواج، وتعاهدا على نشر الإبداع والفنون فى أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية ودرة المشاتى النيلية، وذلك بعد أن نفذا العديد من الجداريات الفنية بالمدينة السياحية.

هدوء بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية في أسوان

أسوان .. السيطرة على حريق بزراعات النخيل

الوجوة المبتسمة

جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

وقال على عبد الفتاح بأنها قام مؤخراً هو وزوجته الفنانة مها جميل بتنفيذ جدارية " الوجوه المبتسمة " وتعتبر هي الجدارية الأولى من نوعها على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان الجريبية بطريق كورنيش النيل القديم، وتهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية حيث قاما بتنفيذها خلال أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة، وهما يستهدفان فى رسوماتهما العنصر البشرى فى الغالب بخلاف رسومات الطبيعة. 

وأشار إلى أن هذه الجدارية جاءت عقب اجتماعهما مع محافظ أسوان، والذى شهد طرح العديد من الأفكار الفنية عليه، ومنها تحويل برج خزان المياه بفريال إلى مشهد بانورامى بأضواء مختلفة ومكتوب عليه اسم أسوان باللغة العربية والإنجليزية، وذلك نظراً لتميز موقعه وظهوره من مختلف الاتجاهات فى مدينة أسوان، وبالتالى يعتبر معلم سياحى أكثر من كونه شيئ خدمى.

وأضاف بأنه من بين المقترحات أيضاً تغير لون وشكل واجهة العمارات التى تظهر جلياً فى الميادين العامة فى مدينة أسوان لإظهار هوية وثقافة أسوان، بجانب اقتراح المحافظ بتغير واجهة وألوان نفق منطقة السد العالى شرق بعد نجاح المحافظة فى سحب المياه الجوفية منه وإعادة استخدامه مرة أخرى.

وفى نفس السياق قالت مها جميل أن مكونات جدارية التفاؤل، عبارة عن وجوه 10 أشخاص، وتم اختيارهم عن طريق منشور إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى لترشيح أشخاص يتم رسمهم فى جدارية وتكون أعمارهم السنية مختلفة، من بينهم "جد وجدة وأب وأم و4 شباب و2 أطفال"، وشرط أن يكون المرشح من أسوان ويتم التقاط صور فوتوغرافية له فى الأول من خلال لوكيشن معين، وتقدم حوالى 1500 شخص.

وأشارت إلى أنهما كان يعملان خلال فترة المساء لتجنب حرارة الشمس والتى تؤثر أيضاً على الألوان، وأن العمل يستمر 6 ساعات يومياً ، معبرة عن سعادتها وزوجها بالتعليقات الإيجابية للمارة من المواطنين لأنها مشجعة ومحفزة ، وبعضهم أشار إلى أمنياته بعدم المساس بهذا الفن والحفاظ عليه.

عمل أسوان تنقل وحدة التدريب المتحركة إلى نصر النوبة

وكيل تعليم أسوان يلتقى طلاب الثانوية العامة المرشحين لمنحة الجامعة المصرية اليابانية

النماذج المشرفة

جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة ، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وإبتكارهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الإستمرارية ، ولتحقيق التأمين الكامل لها ، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية ، فضلاً عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية ، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لإلتقاط الصور التذكارية بها ، على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها .

جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان جدارية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحور EG.5 بمصر.. تحذير من عادة خاطئة يُمارسها المصابون تؤدي للوفاة لحظيًا

أغلى لاعب في الدوري السعودي.. تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

نجم الزمالك السابق: الحق عاد لأصحابه.. وسأترشح للانتخابات القادمة

أوسوريو يُطيح بـ 4 نجوم خارج الزمالك| أسماء مدوية

خاص| الوداد المغربي يقترب من ضم مهاجم الأهلي السابق

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

صورة تصدرت السوشيال.. مسئول باتحاد جدة يحسم الجدل بشأن صفقة محمد صلاح

بشأن سوزا .. فرج عامر يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: موسم حصاد متميز لمحصول القمح..وتخطى المستهدف للكميات الموردة بنسبة 198.3 %

محافظ أسوان يوجه بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف

حملات تموينية تضبط 567 محضرا ومخالفة بأسوان

فعاليات ثقافية وفنية متنوعة بقصور الثقافة بأسوان

مصرع شخص في مشاجرة بين عائلتين بأسوان

بلدي أمانة.. محافظ أسوان يوجه بتوفير الدعم لإنجاح فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

جهود مكثفة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بأسوان وكوم أمبو ودراو

بشرى سارة.. النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى الفنى بأسوان

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل منفذي عملية الخليل

فيراري ومرسيدس.. أشهر سيارات نجم دفاع ليفربول

هل يشترط تغيير الملابس بعد الاغتسال من الجنابة.. أمين الإفتاء يوضح

خبير اقتصادي: قمة «بريكس» تنظر في إعادة التوازنات بالعالم متعدد الأقطاب

زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب جزر المحيط الهادئ

هل شجعت أمريكا أوكرانيا «سِرًّا» على استهداف العاصمة موسكو بالمسيرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكشف عن مصير الشمس.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة جديدة مذهلة

العلبة نزلت 30 جنيها| تراجع كبير في أسعار السجائر بالأسواق.. وموعد انتهاء الأزمة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان هيفاء وهبي يثير الجدل.. ونيو لوك إيمي سمير غانم في أول ظهور بعد الولادة

رقم خرافي.. سعر ساعة ياسمين صبري يثير ضجة عبر السوشيال ميديا

فيديو

ظهور أول حالتين إيجابيتين.. وصول متحور كورونا EG.5 إلى مصر

8 ملايين دينار وخاتم ذهب..أب وأم يعرضان طفلهما للبيع والاستخبارات العراقية تتحرك «فيديوجراف»

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: فى ذكرى سعد والنحاس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

اﻟﻤﺰﻳﺪ