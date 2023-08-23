الوجوه المبتسمة.. جدارية فنية ساحرة تجذب الأنظار بأسوان| شاهد

في كل يوم، نشهد إبداعات وإبتكارات فنية، يقوم بتنفيذها شباب وفتيات، والذين يمتلكون من المواهب التى تجعلهم مؤهلين للوصول للعالمية بأفكار ورؤى تجذب الناظرين والمشاهدين من مختلف دول العالم .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر عدسة " صدى البلد " قصة جديدة من الإبداع ، والتي يجسدها أبطالها من الفنانين التشكليين وهما " مها جميل وعلى عبد الفتاح " أبناء محافظة أسوان، وهما متزوجان، ويعشقان منذ مرحلة الطفولة فن الرسم، بأفكار إبداعية ولمسات جمالية، وكانت البداية التي جمعتهما هي قصة حب نشأت فى جدران كلية الفنون الجميلة وتكللت بالزواج، وتعاهدا على نشر الإبداع والفنون فى أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية ودرة المشاتى النيلية، وذلك بعد أن نفذا العديد من الجداريات الفنية بالمدينة السياحية.

الوجوة المبتسمة

جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

وقال على عبد الفتاح بأنها قام مؤخراً هو وزوجته الفنانة مها جميل بتنفيذ جدارية " الوجوه المبتسمة " وتعتبر هي الجدارية الأولى من نوعها على سور مكتب البريد ومدرسة أسوان الجريبية بطريق كورنيش النيل القديم، وتهدف وتدعو إلى التفاؤل ونشر الإيجابية وبث روح الأمل والحب بين المواطنين لتنعكس هذه الطاقة الإيجابية على المارة من المصريين والأفواج السياحية حيث قاما بتنفيذها خلال أسبوع من خلال رسم وجوه لـ 10 أشخاص لأعمار سنية متعددة تعبر عن الطابع الأسوانى لفئات المجتمع المختلفة، وهما يستهدفان فى رسوماتهما العنصر البشرى فى الغالب بخلاف رسومات الطبيعة.

وأشار إلى أن هذه الجدارية جاءت عقب اجتماعهما مع محافظ أسوان، والذى شهد طرح العديد من الأفكار الفنية عليه، ومنها تحويل برج خزان المياه بفريال إلى مشهد بانورامى بأضواء مختلفة ومكتوب عليه اسم أسوان باللغة العربية والإنجليزية، وذلك نظراً لتميز موقعه وظهوره من مختلف الاتجاهات فى مدينة أسوان، وبالتالى يعتبر معلم سياحى أكثر من كونه شيئ خدمى.

وأضاف بأنه من بين المقترحات أيضاً تغير لون وشكل واجهة العمارات التى تظهر جلياً فى الميادين العامة فى مدينة أسوان لإظهار هوية وثقافة أسوان، بجانب اقتراح المحافظ بتغير واجهة وألوان نفق منطقة السد العالى شرق بعد نجاح المحافظة فى سحب المياه الجوفية منه وإعادة استخدامه مرة أخرى.

وفى نفس السياق قالت مها جميل أن مكونات جدارية التفاؤل، عبارة عن وجوه 10 أشخاص، وتم اختيارهم عن طريق منشور إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى لترشيح أشخاص يتم رسمهم فى جدارية وتكون أعمارهم السنية مختلفة، من بينهم "جد وجدة وأب وأم و4 شباب و2 أطفال"، وشرط أن يكون المرشح من أسوان ويتم التقاط صور فوتوغرافية له فى الأول من خلال لوكيشن معين، وتقدم حوالى 1500 شخص.

وأشارت إلى أنهما كان يعملان خلال فترة المساء لتجنب حرارة الشمس والتى تؤثر أيضاً على الألوان، وأن العمل يستمر 6 ساعات يومياً ، معبرة عن سعادتها وزوجها بالتعليقات الإيجابية للمارة من المواطنين لأنها مشجعة ومحفزة ، وبعضهم أشار إلى أمنياته بعدم المساس بهذا الفن والحفاظ عليه.

النماذج المشرفة

جدارية الوجوة المبتسمة لمها جميل وعلى عبد الفتاح بأسوان

فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بهذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة ، والذين حرصوا على تسخير إبداعاتهم وإبتكارهم فى خدمة مجتمعهم من خلال المشاركة الإيجابية بما يمتلكونه من لمسات جمالية وتصميمات فنية نموذجية يتم تنفيذها بأسلوب إبداعى راقى لتضاف إلى البانوراما الجمالية التى تشهدها المحافظة ، تواكباً مع تنفيذ مشروع الهوية البصرية الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إحتفالية ختام " أسبوع الصعيد " ديسمبر 2021.

وكلف المحافظ رئيس المدينة بتنفيذ أحواض مدعمة بالنجيل الصناعى بلمسات حضارية لوضعها فى محيط الجدارية لضمان الإستمرارية ، ولتحقيق التأمين الكامل لها ، مع الحفاظ على سلامتها من أى تشويهات مستقبلية ، فضلاً عن القيام بوضع كشافات علوية لتوفير الإضاءة المناسبة التى تساهم فى إظهار مكوناتها الجمالية ، ولاسيما فى ظل حرص المواطنين والزائرين لإلتقاط الصور التذكارية بها ، على أن يتوازى مع ذلك إختيار بعض المواقع المميزة داخل المدينة لتجهيزها لتنفيذ المزيد من الجداريات الجمالية بها .