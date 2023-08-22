عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات 2023 … موعد إعلان الكشوف النهائية للكليات

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023  ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 

رابط تقليل الاغتراب 2023 

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023 

يمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة. 

موعد اعلان الكشوف النهائية للكليات 

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية بتنسيق الجامعات 2023 - 2024.

أكدت الوزارة، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع  بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023 التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق الجامعات 2023 رابط تقليل الاغتراب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

مستشار الأمن القومي الأمريكي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

رسائل خطيرة.. سوليفان يكشف سبب زيارة وزيرة التجارة الأمريكية إلى الصين

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ