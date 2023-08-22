تنسيق الجامعات 2023 … موعد إعلان الكشوف النهائية للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء استقبال طلبات تقليل الاغتراب علي موقع التنسيق الالكتروني خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط تقليل الاغتراب 2023

ويتم التسجيل بتقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الاولى 2023 والمرحلة الثانية، من تنسيق الثانوية العامة للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتقليل الاغتراب 2023

يمكن للطالب التقدم والتسجيل بتقليل الاغتراب بـ تنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الأولى والثانية عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

موعد اعلان الكشوف النهائية للكليات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية بتنسيق الجامعات 2023 - 2024.

أكدت الوزارة، أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.