الريف المصري الجديد |انجازات وطموح تنمية واستصلاح أراضي لايتوقف

تعد "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" من أهم الشركات المساهمة المصرية فى مجال استصلاح الأراضى، مع تعظيم الإستفادة من الموارد المائية لمصر.. فهى شركة معنية باستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، كمرحلة أولى من أربعة ملايين فدان.

مزارع للإنتاج الحيواني

وبجانب المساحات الخضراء والأراضي الزراعية متنوعة المحاصيل في مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، هناك مزارع للإنتاج الحيواني من ماشية ودواجن، ومن ضمن الأنشطة والمشروعات التى تقيمها وتشرف عليها الشركة بعدد من أراضى المشروع، مزرعة بحثية نموذجية تقام على مساحة ٢٠٠٠ فدان، وذلك بأراضي الريف المصرى الجديد فى كل من منطقتى المغرة وغرب المنيا.

خدمات للمنتفعين

وتبذل "شركة تنمية الريف المصرى الجديد" برئاسة اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة جهوداً عظيمة فى سبيل خدمة المنتفعين من الأراضي

من أعمال شق الطرق والمدقات وإرساء البنية الأساسية لمواقع المشروع، وكذلك تخطيط وإنشاء المناطق الخدمية والإدارية لخدمة المنتفعين، وأيضاً عمليات مد شبكات الكهرباء وبناء وتشغيل محطات الإتصالات بمختلف أراضى المشروع ، فضلاً عن توفير السلع بالمنافذ الخاصة بالمشروع بأسعار مخفضة.

هذا بالإضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.

وقامت شركة الريف المصري الجديد بتوقيع بروتوكولات التعاون خلال الفترة الأخيرة لخدمة المنتفعين بأراضى المشروع وكذلك الزيارات اليومية الدورية على مدار الأسبوع التى يقوم بها اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وقيادات الشركة وكوادرها لجميع المواقع الجغرافية لأراضى الريف المصرى الجديد، فضلاً عن إجتماعات وجلسات مجلس إدارة الشركة وجمعيتها العمومية، والتى نتج عنها إتخاذ العديد من الإجراءات المهمة والقرارات المفصلية بالمشروع، بالإضافة إلى مئات الدورات الإرشادية المجانية التى نظمتها الشركة للمنتفعين خلال هذه الفترة، والمؤتمرات الداخلية والخارجية التى أقامتها ورعتها وشاركت بها شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

بداية شركة تنمية الريف المصرى

وقد بدأ التفكير فى إطلاق وتنفيذ المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان فى عام ٢٠١٤، وقد تشرف المشروع بإطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى له فى أواخر عام ٢٠١٥ من منطقة الفرافرة، وإسناد مهام تنفيذه وإدارته إلى شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وقد تم اختيار أراضى المشروع بعد دراسة دقيقة، كما حرصت شركة تنمية الريف المصرى الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع على ربط تلك الأراضى بشبكات الطرق والخدمات وتزويدها بأبراج المحمول ووسائل الإتصال، بحيث يسهل على المواطنين التواجد بمختلف أراضى المشروع وقضاء حاجاتهم بسهولة، فى سبيل سرعة تنفيذهم لبرامج الاستصلاح والاستزراع والتنمية المتفق عليها مع شركة تنمية الريف المصرى الجديد.

وكان اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قد أكد مؤخراً أن العام الجارى ٢٠٢٣ من شأنه أن يكون عام النماء فى مختلف قطاعات وأراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان، حيث يشهد المزيد من جهود التنمية والاستصلاح لأراضى المشروع، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة وتشغيل مناطق خدمية جديدة بمنطقتى المُغرة وامتداد غرب المنيا، وهو ما من شأنه التيسير على المنتفعين بالمشروع من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، ودفعهم لبدء عمليات الاستصلاح والاستزراع للأراضى.

ولفت اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن الفترة الماضية شهدت موسم الحصاد لأراضى كلٍ من صغار المزارعين وكبار المستثمرين فى مناطق المُغرة والفرافرة وغرب غرب المنيا وامتداد غرب المنيا وسيوة وتوشكى، وتشغيل جميع شبكات الإتصالات بمختلف أراضى المشروع، وتسليم أكبر معدل من مساحات الأراضى للمنتفعين بعد إنتهاء البينية التحتية، مع المُضى قدماٌ فى إنشاء وتطوير شبكات الكهرباء فى منطقة غرب المنيا، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من تنفيذ عددٍ من القرارات والتيسيرات المهمة لصالح صغار المزارعين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، فى مقدمتها فتح باب التداخل والتخارج والتعديل فى أفراد وأعضاء مجالس الإدارة لشركات صغار المزارعين والشباب، وكذلك منح فترات سماح إضافية لجموع المنتفعين بأراضى المشروع، بالإضافة إلى عددٍ من التيسيرات الأخرى لصالح المستثمرين، فضلاً عما تم الانتهاء منه من تسويات وإنهاء نزاعات مع العديد من واضعى اليد، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار العام.

تقنين الأوضاع

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" مستمرة وفقاً التواريخ والضوابط التى أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى المشروع بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.

وكشف أن شركة "تنمية الريف المصرى الجديد" نجحت مؤخراً فى إقامة مزرعتين نموذجيتين تابعتين لها بمنطقتى المُغرة وغرب غرب المنيا، بالإضافة إلى إقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات متخصصة محلياً ودولياً فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء وتحديث كافة الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المجموعات العاملة ومشروعاتهم، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين، بالإضافة إلى بذل الشركة العديد من الجهود المبنية على التجارب والمعطيات العلمية التى تهدف مكافحة التصحر ومراعاة الحفاظ على البيئة، مع قيام الشركة بتخصيص أراضٍ لتجارب نخبة من الخبراء فى مجال زراعة المحاصيل الإستراتيجية على المياه شديدة الملوحة، مع تجارب زراعات وفق مواصفات صديقة للبيئة، واستنباط سلالات جديدة للقمح تعتمد على كميات قليلة من المياه فى زراعتها، هذا فضلاً عن استمرار العمل فى خطوات إطلاق أو "أطلس زراعى" يضم معلومات دقيقة عن جميع الأراضى الصالحة للاستزراع والاستصلاح فى مصر بما يشمل المعلومات الخاصة بكميات وجودة وخصائص المياه والبنية التحتية لهذه الأراضى، بما يمكِّن المزارعين والمستثمرين من سرعة إتخاذ القرار الاستثمارى والتنموى فى هذه الأراضى بناءاً على قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة ومحدَّثة بشكل مستمر.

مد فترات السداد

وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أقرت مؤخراً حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضى "الريف المصرى الجديد"، مع منحهم عدداً من المهلات الإضافية لحين انتهائهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصرى الجديد كذلك مؤخراً عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.



كما كان اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، قد قرر فى وقت سابق فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال - فى أى وقت من الأوقات - عن ٦٠% من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

تمهيد الطرق

وتقوم شركة تنمية الريف المصرى الجديد حالياً، بتنفيذ أعمال شق وتمهيد ٥٠٠ كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان فى منطقة غرب المنيا.. يأتى ذلك بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.

فى هذا الصدد، أشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى قيام شركة تنمية الريف المصرى الجديد حتى الآن بإنفاق ما يزيد على ٢.٨ مليار جنيه، خلال العامين الماضيين، على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة، لافتاً إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا.

فى السياق ذاته، أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قيامها بعمليات توسعة منافذ بيع المنتجات والسلع الغذائية بأراضى مشروع الـ ١.٥ مليون فدان بمنطقتى المغرة وغرب المنيا.

وأشار اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، إلى أن عمليات توسعة منافذ بيع السلع الغذائية تأتى فى إطار جهود شركة تنمية الريف المصرى الجديد لتوفير كافة صور الدعم اللازم والخدمات الأساسية للمنتفعين بأراضى المشروع، ولكى تستوعب هذه المنافذ التزايد المستمر لأعداد مرتاديها وعملائها من المنتفعين بأراضى المشروع ومن سكان المنطقتين، وكذلك حتى تتسع لأصناف وكميات مضاعفة من السلع الغذائية والاستهلاكية المعروضة للجمهور.

ونوه اللواء عمرو عبد الوهاب إلي أن منافذ بيع السلع الغذائية، التى أقامتها الشركة بمنطقتى المغرة وغرب المنيا، بتوفير جميع السلع الغذائية الأساسية واللحوم للمنتفعين بأراضى المشروع على مدار العام، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأسعار تقل عن السوق، مؤكداً قيام الشركة بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمضاعفة الكميات المعروضة بمنافذها، من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين من سكان مناطق المشروع والمنتفعين بأراضيه.

منافذ جديدة

كما أعلن رئيس "الريف المصرى الجديد" قيام الشركة حالياً بإنشاء منافذ جديدة بكل من مناطق إمتداد غرب المنيا والطور والفرافرة، وذلك لضمان وصول كافة الخدمات التى تقدمها الشركة للمنتفعين بأراضيها فى جميع مناطق ومواقع المليون ونصف المليون فدان.

وشدد عبد الوهاب خلال لقائه الدورى بقيادات المناطق والعاملين بمنافذ بيع المنتجات الغذائية بأراضى المشروع على ضرورة توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأنواعها والدواجن والأسماك، وكذلك مختلف المواد والسلع الغذائية الأساسية، بما يلبى احتياجات رواد المنافذ من المستهلكين وبأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق.

كما أكد على ضرورة مواصلة فرص المتابعة اليومية من الشركة على منافذ البيع بهدف التأكد من توافر السلع وبالأسعار المقررة، وذلك فى إطار نهج وخطة عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد فى تفعيل الدور الاجتماعى الذى تضطلع به، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية فى حصول عملاء الشركة والمشروع على كافة إحتياجاتهم ومتطلباتهم من المواد الغذائية الأساسية فى محل عملهم وإقامتهم بمواقع الـ ١.٥ مليون فدان، وبأسعار مدعمة تساعد على التصدى لغلاء الأسعار.

وأخيراً ثمن اللواء عمرو عبد الوهاب التنسيق الكامل والتعاون المثمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد وقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والذى أثمر عن توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين، يقوم بموجبه قطاع التجارة الداخلية بالوزارة بتخصيص حصة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لـ "منافذ الريف المصرى الجديد"، بالأسعار التنافسية وبذات الجودة العالية التى تطرحها بها الوزارة فى الأسواق، ما من شأنه أن يدعم الجانب الخدمى والإجتماعى للشركة تجاه عملائها وتجاه سكان مناطق المشروع، ويعضد التعاون المشترك بين الشركة وكافة كيانات ووزارات الدولة لخدمة المنتفعين بالمشروع، ولتحقيق مستهدفاته التنموية.



أين تقع أراضي شركة تنمية الريف المصرى الجديد؟

- منطقة المغرة

- منطقة الفرافرة القديمة

- منطقة توشكي

- منطقة شرق سيوة

- منطقة غرب غرب المنيا

- منطقة الطور

- منطقة إمتداد غرب المنيا



* الجهات المساهمة فى شركة تنمية الريف المصرى الجديد :

وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وزارة المالية.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.



شروط الحصول على أراضٍ في مشروع المليون ونصف المليون فدان :

- أن يكون المشتري مصري الجنسية.

- أن يكون كامل الأهلية ومعه ما يثبت ذلك.

- ألَّا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية جنائية من قبل.

- ألَّا يقل عمره عن ٢١ عامًا.

- ألا تزيد ملكيته من الأراضي الصحراوية بالإضافة للأراضي الراغب في شرائها على الحد الأقصى وفقًا لأحكام القانون.

- لا يحق للعاملين الذين تتصل وظيفتهم ببيع أراضي المشروع بالتملُّك

- الزراعة واستغلال الأرض في أي نشاط منتج سواء كان سمكيًّا أو داجنيًّا أو حيوانيًّا، في مساحة لا تقل عن ٧٠% خلال أول عامين.

- سداد باقي سعر الأرض وفقًا للمواعيد المقررة



المستندات المطلوبة للتقديم :

- صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم

- ورقة تثبت دفعه للمقدم ، والذي يقدر ب ٢٥% من قيمة الأرض المتقدم عليها.

- إيصال به قيمة كراسة شروط الأراضي الزراعية والتى تم سدادها.

- شهادة التخرج الخاصة بالمتقدم.