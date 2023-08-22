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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا إصابات.. حريق في المعهد القومي للأورام | تفاصيل

حريق معهد الأورام
حريق معهد الأورام

صرح الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، بحدوث حريق محدود جدا أسفل الواجهة الأمامية للمستشفى الشمالي للمعهد القومي للأورام بفم الخليج، وتم اكتشافه والسيطرة عليه بواسطة إدارة الدفاع المدني بالمعهد وتم إطفاء الحريق وتأمين المكان بالكامل.

 

وأكد المستشار الإعلامي، أن مساحة الحريق لا تتعدي مترا واحدا، ولم تحدث أي آثار تذكر، كما لم تحدث أي مشاكل بشرية أو إصابات أو خسائر مادية داخل المستشفى ولم يتأثر سير العمل بالمعهد طبقا لما أكده د محمد عبد المعطي عميد المعهد، لافتًا أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة تابع الأمر مباشرة ووجه بتشكيل لجنة فورا للتعرف على أسباب الحريق لتلافيها في المستقبل.

 

وتهيب جامعة القاهرة بعدم الانسياق وراء كل ما ينشر من أخبار ومعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تهيب الجامعة بالمواقع الإخبارية الرجوع إلى المكتب الإعلامي الرسمي للتأكد من مدى صحة أي معلومة، وتؤكد أن ما نشرته بعض المواقع من صور ليس له علاقة بمعهد الأورام من قريب أو بعيد.

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