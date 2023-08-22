ملامح توتر صيني ياباني جديد.. خبير العلاقات الدولية يوضح

‏قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن اتهام الصين لليابان بالتخطيط لتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" في المحيط بصورة تعسفية، مسألة تحمل شقين شق تقني خاص بما تعتبره الصين أن هناك مخاوف طبية على الأمن المائي من ما تقوم به اليابان من تصريف 1.3 مليون طن في بحر اليابان، وأنه سيؤدي إلى تلويث المياه ويؤثر على الثروة السمكية ويجعلها أكثر تلوث.

‏وتابع أحمد سيد ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "إكسترا اليوم"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن الشق الثاني هو البعد السياسي لأن هذا الاتهام يأتي في إطار التوترات السياسية بين البلدين التي ظهرت في الفترة الأخيرة فهناك أهداف صينية للتصعيد ضد اليابان لأنها جزء من الحرب الاقتصادية.