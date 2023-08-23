نصائح برلمانية للمواطنين بعد ظهور متحور كورونا EG-5.2 في مصر

ظهر أمس متحور كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2 مما دفع عددًا من المواطنين للتساؤل عن مُسببات هذا المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه ويستعرض موقع “صدى البلد” آراء النواب والإجابة عن هذه التساؤلات فيما يلي:

في البداية، قالت الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وعضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه بعد ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2. ينبغي على جميع المواطنين ارتداء الكمامة واستخدام الكحول واتباع الإجراءات الاحترازية للتصدي لمتحور كورونا الجديد.

أعراض EG-5.2 متحور كورونا الجديد

وأكدت “عبد الحميد” لـ"صدى البلد"، أن EG-5.2 متحور كورونا الجديد يصيب الجهاز التنفسي للشخص مما يؤدى الى التهاب رئوى، لافتة إلى أن أعرض الالتهاب الرئوى هى الحمى والكحة والسعال والغثيان ومن يشعر بهذه الأعراض عليه التوجه فورًا للمستشفى لعمل مسحة تؤكد إصابته من عدمه بمتحور كورونا الجديد.

من جانبها، أعلنت إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان موجهًا لوزير الصحة بشأن خطة الوزارة بشأن ظهور المتحور لفيروس كورونا الجديد أوميكرون EG-5.2.

مخزون لقاحات كورونا لمتحور EG-5.2

وقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن سبب تقديم السؤال البرلماني هو مطالبة وزارة الصحة بتوضيح خطتها حول كيفية التعامل مع EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وهل يوجد بحقيبة وزارة الصحة خطة استباقية للتصدي لهذا المتحور وهل هناك مخزون كافٍ من اللقاحات لمواجهة المتحور؟ وهل المتحور الجديد يستجيب للقاح المصري الموجود أم لا وحال استجابته للمتحور هل هناك كمية تكفى لجميع المواطنين؟.

أعراض المتحور كورونا الجديد EG-5.2

وتساءلت عضو مجلس النواب، أيضا عن توفر البروتوكول الخاص بـEG-5.2 متحور كورونا الجديد وتوزيعه على مديريات الصحة فى جميع المحافظات وهل هناك مخزون إستراتيجي كاف من الادوية الخاصة بهذا المتحور، وما هي الأعراض الخاصة بالمتحور والفرق بينها وبين الإنفلونزا العادية.

هل الأطفال معرضون للإصابة بالمتحور كورونا EG-5.2 ؟

وتابعت النائبة حديثها، أنه يجب على وزارة الصحة أيضا توضيح الفئات العمرية المعرضة للإصابة وبالأخص “الأطفال" معرضون للإصابة بـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد، وما خطة الوزارة للتعامل مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لحمايتهم من المتحور الجديد وهل تم تفعيل المجلس الصحي الإقليمي الخاص بربط المستشفيات بالإسعاف وتفعيل الخط الساخن الخاص؟

وطالبت النائبة أيضًا الحكومة بإطلاق حملات توعية للمواطنين لتذكيرهم بالإجراءات الاحترازية من استخدام الكحول وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات للتصدي لـ EG-5.2 متحور كورونا الجديد.