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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصومال.. وقوع ضحايا في تفجير استهدف قوات الأمن بمقديشيو

تفجير في الصومال
تفجير في الصومال

قالت الشرطة الصومالية اليوم الثلاثاء، إن سيارة مفخخة استهدفت مجمعا يضم قوات الأمن في العاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين.

واستهدف الهجوم مكتب إدارة الأراضي السابق لبلدية مقديشو، حيث مقر قوات الأمن الصومالية وفقا لما أورده موقع "صوماليا جارديان".

وقال متحدث باسم الشرطة الصومالية إن موظفا في بلدية مقديشو قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الهجوم.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المتحالفة مع تنظيم القاعدة مسؤوليتها، قائلة إنها قتلت 23 جنديا وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الصومالية، فيما تواصل السلطات هجومها ضد الجماعة في منطقة جالجادود بوسط البلاد.

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