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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم وعلمي رياضة امتحان الدور الثاني في مادة الفيزياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً .

كما بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي ، امتحان الدور الثاني في مادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

ويستمر زمن امتحان الدور الثاني لمادة التاريخ في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة 3 ساعات ، لينتهي في تمام الساعة 12 ظهراً .

وقد حرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء كل امتحان من امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية ؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وأكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وتسير  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 منذ السبت الماضي وحتى الان ، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث تقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان من  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ،  بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

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