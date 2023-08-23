أهل مصر.. مشروع لدعم أطفال المناطق الحدودية.. تفاصيل

كشف عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تفاصيل مشروع أهل مصر الذي يستهدف دعم أطفال المناطق الحدودية في المجالات المختلفة.

وقال عمرو البسيوني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، إن مشروع أهل مصر تتبناه وزارة الثقافة وله أولوية كبيرة.

وأضاف عمرو البسيوني:" مصر بها 6 محافظات حدودية ويتم تنظيم فعاليات مشروع أهل مصر بها ونهتم بالطفل والشباب والمرأة ".

وتابع عمرو البسيوني :" بدانا فعاليات المشروع في جنوب سيناء حيث يتم تنظيم أسبوع لمشورع اهل مصر لمجموعة من الأطفال للتعرف على مواهب أطفال المناطق الحدودية من أجل دعمهم، كما يتم دمج الأطفال مع باقي الأطفال المشاركين من مختلف أنحاء الجمهورية".

واكمل عمرو البسيوني :" يتم تنظيم ورش ثقافية للأطفال ضمن مشروع أهل مصر، كما يتم تعريف الاطفال بكافة المعالم السيحية والمشورعات القومية التي يتم تنفيذها في مصر".