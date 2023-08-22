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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح قصور الثقافة المتنقل يجوب قرى محافظة الشرقية واحتفالات متنوعة بـ "صون التراث"

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

شهدت قرية شوبك بسطة انطلاق أولى فعاليات عروض المسرح المتنقل التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتستمر حتى 25 أغسطس الحالي بقرى محافظة الشرقية.

تضمنت الفعاليات ورشة فنية للفنانة سالي نصر للرسم على وجوه الأطفال، إلى جانب تعليمهم الرسم، كما قدمت فرقة الشرقية للإنشاد الديني بقيادة المايسترو أحمد صلاح فقراتها الغنائية منها "أنشودة قمر، عليك سلام الله، جد الحسانين، أنشودة نور البدر، الله الله، يا آل النبي، وخير خلق الله، نور العين، اللهم صل".

كما شهدت الفعاليات التي ينفذها فرع ثقافة الشرقية برئاسة أحمد سامي خاطر بإشراف إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، أمسية أدبية لشعراء الزقازيق،  إلى جانب فقرة اكتشاف مواهب، بينما قدم عرض لفرقة الأراجوز لتريزا فريد ومهدى السيد وزينب عطية وأحمد سمير، تدور فكرة العرض عن كيفية الاستفادة من الإجازة الصيفية في تعلم مهارات جديدة وزيادة المعرفة والتعرف على طرق الاستفادة من الوقت.

وعلى مسرح قصر ثقافة الزقازيق قدمت فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف رقصاتها ذات الطابع الفلكلوري التراثي، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى بمرور 20 عاما على اتفاقية اليونسكو لصون التراث، حيث قدمت الفرقة عروضها الاستعراضية منها "الحصان، والفرح الشرقاوي، والحوايا، والعصا"، كما نظم قصر ثقافة الطفل بالزقازيق ورشة حكي للأطفال عن المقتنيات التراثية القديمة ألقاها الفنان التشكيلي مراد غالي.

وفي سياق متصل عقد بيت ثقافة أبو حماد بالتعاون مع مدرسة الشهيد محمد فريد بمنشأة العباسة محاضرة للتعرف على التراث غير المادي وكيفية الحفاظ على الموروث، عرف خلالها دكتور عبدالله عبد الدايم التراث غير المادي على أنه جزء مهم جدا من المخزون التراثي والثقافي لأي بلد في العالم وهو يعبر عن جميع التقاليد والطقوس والممارسات الاجتماعية، والفولكلور والمخزون الفني واللغوي حيث إنه مصطلح تم تداوله بشكل كبير في العقود الأخيرة بعد تسليط اليونيسكو الضوء عليه في العام 2003م وصياغة اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي في كل دول العالم، كما نصت اتفاقية اليونسكو على الترابط بين التراث الثقافي غير المادي والتراث الثقافي والطبيعي المادي وأكد على أن التراث المادي وغير المادي يتطلبان مناهج مختلفة للحفظ والصون وعلى أن كلاهما بنفس الأهمية في التعبير عن المجتمع وثقافته وتراثه.

كما أقام قصر ثقافة الطفل بالحلمية ورشة حكي للأطفال للتعريف بالتراث غير المادي، بينما نفذ بيت ثقافة شيبة محاضرة فنية عن "مفهوم التراث الثقافي والحرف الفنية في محافظة الشرقية"، تحدث السيد سليمان بها عن صناعة ورق البردي وصناعة الجلود.

فعاليات عروض المسرح المتنقل الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني محافظة الشرقية فرقة الشرقية للإنشاد الديني

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