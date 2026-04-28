قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

عودة الحياة الليلية التجارية في مصر.. الحكومة تُنهي الغلق المبكر وتُفعّل المواعيد الصيفية لتنشيط الأسواق.. ومحافظ الغربية الأسبق: قرارات تعزز الاستقرار وتدعم الاقتصاد

صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب دخول فصل الصيف، عاد ملف مواعيد غلق المحال والمطاعم إلى صدارة اهتمامات الشارع المصري، خاصة بعد إعلان الحكومة إنهاء العمل بالمواعيد الاستثنائية التي فرضت إغلاق الأنشطة التجارية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا لإعادة تنظيم الحركة التجارية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والظروف الإقليمية الراهنة.

إلغاء المواعيد الاستثنائية.. عودة إلى الوضع الطبيعي

في هذا السياق، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وقف العمل بقرار الغلق المبكر للمحال والمراكز التجارية والمطاعم، والعودة إلى المواعيد الطبيعية التي كانت مطبقة سابقًا. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار جاء عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، التي استعرضت خلاله تطورات الأوضاع الراهنة وتأثيراتها على المستويين الإقليمي والدولي.

ويعكس هذا التوجه رغبة الدولة في منح مزيد من المرونة للأنشطة التجارية، بما يسهم في تحفيز الأسواق ودعم الاقتصاد المحلي، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها العالم حاليًا.

مواعيد جديدة تنظم إيقاع الحياة اليومية

بالتزامن مع تطبيق التوقيت الصيفي، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن المواعيد الرسمية الجديدة لعمل المحال والمطاعم، والتي جاءت على النحو التالي:

تبدأ المحال والمولات التجارية عملها من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة مساءً، مع مد العمل حتى منتصف الليل خلال أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية. أما المطاعم والكافيهات فتعمل من الخامسة صباحًا وحتى الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التوصيل على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالورش داخل الكتل السكنية، فقد تقرر أن تبدأ عملها من الثامنة صباحًا وحتى السابعة مساءً، مع استثناء الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة. في حين تستمر الأنشطة الحيوية مثل البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات وأسواق الجملة في العمل على مدار اليوم دون توقف.

خلفية القرار.. قراءة في المشهد الإقليمي

لم تأتِ هذه القرارات بمعزل عن السياق العام، حيث أشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة التطورات المرتبطة بالعمليات العسكرية والتوترات الدولية، وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي والمحلي.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الدولة تتابع عن كثب هذه التطورات، وتعمل على إعداد سيناريوهات متعددة للتعامل مع أي تداعيات محتملة، مشددًا على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات لتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات البترولية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

التوقيت الصيفي.. أداة لترشيد الطاقة

في الوقت الذي تعود فيه المواعيد الطبيعية للمحال، يبدأ أيضًا تطبيق التوقيت الصيفي، وهو إجراء تنظيمي يهدف بالأساس إلى تقليل استهلاك الكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف.

ويعتمد هذا النظام على تقديم الساعة لمدة ساعة واحدة، مما يساعد على الاستفادة بشكل أكبر من ضوء النهار، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لترشيد استخدام الموارد.

رؤية اقتصادية.. دعم الأسواق وتحفيز النشاط

من جانبه، يرى اللواء أحمد ضيف صقر أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن إلغاء مواعيد الغلق المبكر للمحال والعودة إلى المواعيد الطبيعية، تأتي في إطار إدارة مرنة وواعية للملف الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على التكيف السريع مع المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز حركة النشاط التجاري.

الفرق بين التوقيت الصيفي وقرارات الغلق
وأوضح أن هناك فرقًا جوهريًا بين تطبيق التوقيت الصيفي وقرارات تنظيم مواعيد المحال، حيث إن التوقيت الصيفي إجراء تنظيمي عام على مستوى الدولة يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام، بينما قرارات الغلق ترتبط مباشرة بإدارة النشاط الاقتصادي اليومي، ويمكن تعديلها أو إلغاؤها وفقًا للظروف.
وأضاف أن الربط بين القرارين غير دقيق، فلكل منهما هدف مختلف.

دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الأسواق
وأكد صقر أن عودة المواعيد الطبيعية للمحال تمثل دفعة قوية للتجار وأصحاب الأعمال، خاصة في ظل الظروف الحالية، حيث تسهم في زيادة ساعات التشغيل وتنشيط حركة البيع والشراء، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات النمو.
وأشار إلى أن الدولة تراعي بشكل واضح تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والعمل، وهو ما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السياسات الحكومية.

التوقيت الصيفي كأداة لترشيد الطاقة
وفيما يتعلق بالتوقيت الصيفي، أوضح أنه أحد الأدوات الفعالة التي تعتمد عليها الدولة لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء، خاصة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستخدام الأمثل للموارد.
 

رسالة إيجابية.. دولة قوية قادرة على التكيف
واختتم اللواء أحمد ضيف صقر رؤيته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد، مشددًا على أن القرارات الأخيرة تعكس دولة قوية تمتلك رؤية واضحة، وقادرة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات في التوقيت المناسب لدعم المواطن والاقتصاد الوطني.

في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة، تبدو القرارات الحكومية الأخيرة خطوة نحو إعادة ضبط إيقاع الحياة اليومية في مصر، بما يحقق التوازن بين احتياجات المواطن ومتطلبات الاقتصاد، حيث تسعى الدولة إلى إدارة مواردها بكفاءة، ودعم الأسواق، والحفاظ على استقرارها. وهي معادلة صعبة، لكنها تعكس حرصًا واضحًا على عبور التحديات بأقل الخسائر، وبأكبر قدر ممكن من المكاسب.

الحكومة مصر المحال المطاعم خدمات التوصيل

