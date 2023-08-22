دمج أطفال المناطق الحدودية.. ما تريد معرفته عن مشروع أهل مصر| فيديو

تحدث عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عن مشروع "أهل مصر"، والذي يهدف لدمج أطفال المناطق الحدودية ويشمل 6 مناطق، قائلًا إن دعم الأطفال ثقافيًا في المجالات المختلفة لا يقتصر فقط على وقت الفعاليات؛ وإنما تكون هناك متابعة مستمرة لهم عند عودتهم لمحافظاتهم؛ حتى تظل عملية التوعية مستمرة.



وأضاف “البسيوني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الثلاثاء، أن نهاية هذا العام سيشهد تخصيص أسبوع من أحل اختيار الأطفال الموهوبين الذين شاركوا على مدار الأسابيع الماضية من أجل عمل فني مميز بحضور وزيرة الثقافة وعددًا من المسئولين في الدولة.



وفي السياق، قال المخرج أحمد السيد، المشرف على مشروع أهل مصر، إن المشروع يهتم في المقام الأول بالأماكن الحدودية وعلى وجه الأخص الإنسان الموجود في هذه الأماكن، موضحًا أن الأشخاص التي تعيش هناك تحتاج إلى اهتمام فني وثقافي والذي بدوره سينعكس إيجابيًا في تطوير الشخصية المصرية.

وأضاف “السيد” خلال تصريحات سابقة، أنه تم الاهتمام بـ 3 فئات الطفل والشباب والمرأة، مؤكدًا أن المرأة لها دور أساسي في الأماكن الحدودية فهي عمود الأسرة في المناطق البدوية الصحراوية.

وأشار المشرف على مشروع أهل مصر إلى أن الفعاليات التي يتم تنفيذها بعضها يتم إقامته في المناطق الحدودية والبعض الآخر يتم من خلال الدمج وذلك لكي يتم تبادل ثقافي وتنوع معرفي بين أبناء المحافظات المختلفة.