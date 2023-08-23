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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمى أطفالك من عدوى القمل

حشرات القمل
حشرات القمل

يعد القمل من أكثر الحشرات التي تنتشر بين الأطفال في المدارس والحضانات والمصايف كما أنها تنتقل للكبار في بعض الأحيان .

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ولا تقتصر أضرار القمل على الشكل المقزز والإحراج والرغبة في الحك ولكنه يسبب أضرار شديدة لفروة الرأس مما يؤدي لضعف وتساقط الشعر.

 

نعرض لكم أهم النصائح التي تساعد في الوقاية من القمل وذلك وفقا لما نشرته هيئة الدواء على صفحتها الرسمية.

لا تجعل ملابس الشخص المصاب تلامس ملابس أطفالك أومتعلقاتك بعد خلعها حتى لا ينتقل لك القمل.

 

تجنب مشاركة أدوات العناية الشخصية مثل المناشف والمشط والقبعات لمنع انتقال القمل لها.
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الابتعاد عن أدوات الغير
الابتعاد عن أدوات الغير


احترس من النوم على الوسائد التي نام عليها أو لامسها شخص يعانى من القمل.

 

في النهاية إذا انتقلت لك أو لأطفالك  عدوى القمل لأى سبب اذهب للطبيب او الصيدلي لأخذ الدواء المناسب دون إحراج.
 

القمل تساقط الشعر فروة الرأس العناية الشخصية الوقاية من القمل

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