الاتحاد السكندري يرفض عرضا ماليا ضخما لضم نجمه| تفاصيل

كشف محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، عن عرض مالي ضخم وصل النادي من أجل التعاقد مع الأنجولي كريستوفر مابولولو، هداف الدوري المصري في الموسم المنقضي، لكنه رفض هذا العرض.

وقال مصيلحي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «وصل لنا عرضًا بقيمة 70 مليون جنيه من أجل ضم مابولولو من فريق أهلي طرابلس الليبي».

وأضاف: «مسؤولو الفريق الليبي وصلوا القاهرة من أجل التفاوض وحسم الصفقة، ولكننا رفضنا بيعه بهذا المبلغ».

وبسؤاله عن المبلغ المطلوب لبيع مابولولو، أجاب مصيلحي قائلًا: «المفترض أني كنت أبيع مابولولو بمبلغ الـ70 مليون جنيه»، مستطردًا: «لكني كنت أود أن يكمل اللاعب مسيرته مع الاتحاد كما أن وكيل اللاعب البرتغالي تحدث عن عروض من الدوري السعودي والقطري فجعلني أنتظر».

وتابع قائلًا: «لا أظن أن مابولولو سيرحل هذا الموسم والكابتن طارق العشري، المدير الفني للفريق، وضع اللاعب ضمن خطته للموسم الجديد».

وفي سياقٍ آخر، أثنى مصيلحي على طارق العشري، المدير الفني الجديد للاتحاد السكندي، قائلًا: «إن العشري خدم الاتحاد كثيرًا».

وأشار مصيلحي إلى أن الرؤية واضحة جدًا لطارق العشري وهو يهدف إلى إنزال معدل أعماراللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأكد مصيلحي أنه لم يتدخل في اختيار اللاعبين نهائيًا، وأنه لا يتدخل في أي أمور فنية، والأمور في هذه المسألة متروكة للجهاز الفني.