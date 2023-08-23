خالد داغر يكشف تفاصيل مهرجان القلعة وأهم نجومه وسعر التذكرة

كشف خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، تفاصيل مهرجان القلعة، و الذي سيقام يوم الجمعة القادمة بواسطة الفنان مدحت صالح و فايا يونان.

وقال "داغر"، خلال لقائه ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، إن كبار النجوم انتبهوا تحديدا بأخر مهرجان في أواخر عام 2022، عندما تم نقل حفلهم عن طريق المتحدة، معقبا: "اتشاف قوي في العالم و النجوم بقوا حابين يغنوا بمهرجان القلعة، خاصة أن جمهوره يختلف تماما عن أي جمهور أخر".

60 جنيها فقط

وأوضح "داغر"، أن أسعار تذاكر الحفل مرتبطة بتذكرة دخول القلعة، و التي قيمتها 60 جنيه ، منوها إلى أن الحاضر يستطع حضور حفلتين أو فقرتين.

أهم نجوم مهرجان القلعة

وتابع، من النجوم المشاركين أيضا الفنان وليد توفيق، على الحجار و هاني شاكر ، و أيضا عمر خيرت و لينا شماميان، و ذلك بالإضافة إلى محمد محسن و عبير نعمة، منوها إلى أن نجوم الأوبرا سيقوموا بتقديم ليلة فنية من أعمال العندليب.

