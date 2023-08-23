الحسد عطل الفرح..عين سيدة تتسبب في أزمة لـ منشد شهير..فيديو

أثار مقطع فيديو للمنشد الديني، أحمد العمري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “فيسبوك” خلال الساعات القليلة الماضية بسبب موقف تعرض له يوم زفافه.

ظهر المنشد أحمد العمري في مقطع الفيديو عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” من داخل سيارة ببدلة الزفاف، معلقا: “السلام عليكم، أنا النهاردة فرحي، وحبيبت أشارك معاكم الموقف دا”.

تابع المنشد الشهير: “وأنا خارج من الشارع بتاعنا بالعربية في طريقنا لجلسة التصوير، برقت لي ست معروفة في الشارع بعنيها جامد، أنا قولت في نفسي ربنا يسترها”.

يوم الزفاف

وواصل: “بمجرد ما وصلت للعروسة الكوافير، وركبت العربية وفي طريقنا لجلسة التصوير غرزت العربية في أرض زراعية، وأصبحنا حاليا متعطلين، ومش عارفين نتحرك بالعربية نهائي لحد ما ربنا يفرجها”.

وفي نهاية مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة وحقق ما يزيد عن 2 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة ماضية، بدأ المنشد في الضحك سخرية من الموقف وكذلك عروسته وسائق السيارة.

أحمد العمري منشد وصوليست بدار الأوبرا المصرية، حصل علي العديد من الجوائز فى مسابقات متخصصة ومتعددة، منها: المركز الأول في مسابقة الفائزون الدولية، المركز الأول في مسابقة أندي الأصوات بالجامع الأزهر، المركز الأول في مسابقة إبداع، كما قام بإحياء حفل إفتتاح المركز الثقافي الإسلامي اضافة الى إحياء احتفالية الدولة بليلة القدر.