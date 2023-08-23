رئيس مدينة الحسنة يتفقد قرية الجدي للاطمئنان على تقديم الخدمات للمواطنين

تابع المحاسب سعد بغدادي، رئيس مدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، العمل بالمنشآت الحكومية بقرى المركز، لتأكد من تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين؛ بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتفقد مقر الوحده المحلية لقرية الجدي وتم المرور علي الاقسام للتأكد من انتظام سير العمل ومدي التزام العاملين وبالإطلاع علي دفتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.

الوحدة الصحية:

كما تفقد المحاسب سعد بغدادي، رئيس مدينة الحسنة، مقر الوحدة الصحية بقرية الجدي للوقوف على مستوي الخدمات الطبية المقدمة للأهالي وبالاطلاع علي دفتر الحضور والانصراف ، وقد تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم .

كما تفقد مركز الشباب بقرية الجدي لمتابعة سير العمل وانتظامه وحين الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف تبين عدم تواجد بعض العاملين وتم تحويلهم للشؤون القانونية لعدم تواجدهم بمقر عملهم.



وخلال الجولة ايضا تفقد محطة تحلية المياه للوقوف على مشكلة مياه الشرب ومدي توصيل الخدمة للأهالي بالقرية والتجمعات التابعة له ووعد سيادته بسرعة تركيب المواسير والغاطسة بالمحطة

وتلاها جولة تفقدية ببعض التجمعات التابعه للقرية تجمع (الجوفه ، المرقب) وذلك للوقوف علي مستوي الخدمات بكل تجمع والعمل علي تطوير تلك الخدمات بما يضمن تحقيق الحياه الكريمه لجميع المواطنين بتجمعات قري المركز والمدينة.

الحلول المناسبة:

والتقي بغدادي، بعدد من شيوخ وعواقل أهالي قرية الجدي للإستماع إلي المشاكل التي تواجه المواطنين بالقرية ووضع الحلول المناسبة والسريعه لها، كما استمع للمطالب والآراء المقترحه لديهم للعمل علي تلبيتها في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

وصرح رئيس المركز والمدينة، أنه سيتم الإرتقاء والتطوير بجميع القري بالمركز والمدينة والتجمعات التابعه لها خلال الفترة المقبلة للظهور بالمظهر اللائق وتكثيف الجهود المبذولة للعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

رافقه خلال الجوله الميدانية كل من :

محمود الشريف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمجلس المدينة، و فؤاد عمر فني بالإدارة الهندسية بمجلس المدينة.