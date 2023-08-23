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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بإجمالي 2.492 مليار دولار.. %10 زيادة في الصادرات الهندسية خلال 7 أشهر

صادرات وواردات
صادرات وواردات

كشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً فى أول 7 أشهر من 2023 بالمقارنه بنفس الفترة لعام 2022 بنسبة 10% حيث بلغت 2.492 مليار دولار فى 2023 حتى يوليو بالمقارنة ب 2.271 مليار دولار لنفس  الفترة عام 2022.

وشهدت الصادرات الهندسية ارتفاعا فى شهر يوليو 2023 بالمقارنة بنفس الشهر 2022 بنسبة 14% حيث بلغت 331 مليون دولار فى يوليو 2023 بالمقارنه ب 290 مليون دولار فى يوليو 2022، بحسب التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية 

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وبشأن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2023 حتى يوليو بالمقارنه بنفس الفترة عام 2022 هي، الكابلات حققت 52.1% والأجهزة المنزلية سجلت زيادة بنسبة 54.9% والصناعات الكهربائية و الالكترونية حققت زيادة 46.2% ، وسائل النقل حققت 66.9% وأدوات المائدة و المطبخ سجلت 2.1% و الآلات المعدات سجلت زيادة 68.7% ومنتجات تشغيل المعادن حققت زيادة 87.9%.

أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية اليها في نفس الفترة هي: أوروبا ( تركيا - فرنسا - هولندا - المجر - المانيا - التشيك ) اسيا ( السعودية – الامارات - العراق- عمان ) افريقيا ( الجزائر- ليبيا -السودان- كوت ديفوار - تنزانيا - موريشيوس) - اسواق اخرى ( البرازيل )

وعقد المجلس التصديري للصناعات الهندسية أمس برنامج تدريبي مكثف في مجال الإدارة الإستراتيجية بالتعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر (الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID Trade Reform & Development in Egypt - TRADE Project) وشركة ترين TRAIN - Egypt للتدريب 

وشارك في البرنامج ممثلي الإدارة العليا ل 25 شركة من قطاع الصناعات الهندسية، وتضمنت فعاليات اليوم الأول مناقشة ثلاثة موضوعات وتشمل أساليب وأدوات الادارة الاستراتيجية، وتطبيق الادارة الإستراتيجية لفتح أسواق جديدة، وإدارة الأزمات للشركات.
 

الصناعات الهندسية مال واعمال اخبار مصر الأجهزة المنزلية الآلات والمعدات Finance Real Estate

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