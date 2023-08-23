فيها حاجة حلوة.. سائق أوتوبيس ينقذ سيدة من أزمة قلبية| فيديو

‏قال السائق محمد عبده، الذي أنقذ سيدة من أزمة قلبية، إنه كان متجه من مدينة العبور إلى التحرير وتفاجئ بأولاد هذه السيدة يطلبون منه إغلاق "التكيف" لأنها لا تستطيع التنفس.

‏وتابع محمد عبده ، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "8 الصبح"، مع الإعلامية "أية جمال الدين"، المذاع عبر شاشة "dmc"، انه حاول أن يجعلها تجلس بالقرب من باب الاوتوبيس لكي تستطيع التنفس واستنشاق الهواء وطلب من أحد يركب أن تجلس مكانه لكنه رفض.

‏وأضاف أنه قد أوقف الاتوبيس ونزل بالسيدة لكي تستطيع التنفس وقام بطلب الإسعاف، وقاموا بإسعافها وأصبحت في حالة جيدة، مؤكدا أنه انتظرها حتى عادت مرة أخرى إلى الاوتوبيس.