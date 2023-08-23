مصرع 17 شخصا بعد انهيار جسر للسكك الحديدية في الهند

قال مسؤولون إن 17 عاملا على الأقل لقوا حتفهم ويخشى أن يكون عدد آخر محاصرا بعد انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء في ولاية ميزورام بشمال شرق الهند اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت صحف دولية.

ذكر زورامثانجا رئيس وزراء ميزورام على منصة الرسائل إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الحادث وقع في بلدة سايرانج التي تبعد نحو 20 كيلومترا عن عاصمة الولاية أيزوال.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ما بين 35 إلى 40 عاملاً كانوا في الموقع عندما وقع الحادث.

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عبر منصة الرسائل إكس: "عمليات الإنقاذ جارية ويتم تقديم كل المساعدة الممكنة للمتضررين".

ولاتعد مثل هذه الحوادث غريبة أو نادرة في الهند، حيث انها متكررة .

وفي أكتوبر من العام الماضي، انهار جسر معلق يعود إلى الحقبة الاستعمارية في موربي بولاية جوجارات الغربية، مما أسفر عن مقتل 135 شخصا.

وفي يونيو، انهار جسر معلق كان يجري بناؤه في ولاية بيهار، وهي أفقر ولاية في البلاد، مما أسفر عن مقتل شخص واحد.