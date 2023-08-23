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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يوقع على عقوده الجديدة مع الأهلي لمدة 3 سنوات

صدى البلد

أنهت إدارة النادي الأهلي إجراءات تمديد تعاقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة ليبقي في منصبه حتي 2026 .


وأصر محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة على توقيع كولر برفقة جهازه المعاون لدي مكتب محامي القلعة الحمراء في سويسرا مونتنيري.

وسيحصل كولر ومعاونيه علي 200 ألف يورو شهرياً طبقاً للعقد الجديد بجانب بعض الإمتيازات الأخري التي تتضمن 3 شهور مكافأة حال الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا و3 شهور حال الفوز بالدوري الأفريقي وشهر مكافاة من راتبه حال الفوز بأي بطولة أخري.

ووصل صباح اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني الي القاهرة برفقة جهازه المعاون لعقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي للإتفاق علي بعض الأمور ثم اجتماع أخر مع الجهاز المعاون واللاعبين قبل المشاركة في حفل تكريم الفرق الرياضية.

 

إدارة النادي الأهلي مارسيل كولر الفني للفريق الاول لكرة القدم محمود الخطيب دوري ابطال افريقيا

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