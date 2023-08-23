لاعب الأهلي يثير أزمة في النادي ويهدد بتقديم شكوي| تفاصيل

اعلن الناقد الرياضي اسلام صادق عن قيام القندوسي بالتهديد بإحداث أزمة من أجل الحصول علي مستحقاته كامله من النادي الأهلي .

وكتب صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" القندوسي يثير أزمة في الأهلي ويشترط الحصول على مستحقاته كاملة ويهدد بتقديم شكوى في حالة عدم انهاء ازمته".



توصل إدارة النادي الأهلي لإتفاق نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للخروج علي سبيل الإعارة .

وكان اللاعب يرفض الإعارة ولكنه وافق بعد ضغوط علي الخروج بنظام الإعارة لمدة موسم.

يعود خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الي القاهرة في الساعات الأولي من صباح غد بعد رحلة استغرقت 3 أيام في النمسا للإعداد لمعسكر الفريق الأحمر الذي سينطلق هناك يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتي 6 سبتمبر المقبل بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني .