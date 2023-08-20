انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

توصل إدارة النادي الأهلي لإتفاق نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي للخروج علي سبيل الإعارة .

وكان اللاعب يرفض الإعارة ولكنه وافق بعد ضغوط علي الخروج بنظام الإعارة لمدة موسم.

يعود خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي الي القاهرة في الساعات الأولي من صباح غد بعد رحلة استغرقت 3 أيام في النمسا للإعداد لمعسكر الفريق الأحمر الذي سينطلق هناك يوم 28 أغسطس الجاري ويستمر حتي 6 سبتمبر المقبل بناء علي طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني .

وقام خالد بيبو ومعه المهندس سمير عدلي المدير الإداري لقطاع الكرة بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.